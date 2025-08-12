AUH, SUAF y jubilados de ANSES: cómo saber si accedés al crédito y cuánto podés pedir con cuotas de $98.831

Beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados pueden consultar online si califican para un préstamo y conocer cuotas desde $98.831 en bancos oficiales.

Consultá desde tu celular si podés acceder al crédito ANSES con el simulador de Banco Nación y Banco Provincia.

Los beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados que cobran por ANSES recibieron un aumento del 1,62% en sus haberes, según informó el INDEC. Aunque la administración no otorga créditos directamente, quienes cobran estas prestaciones pueden acceder a préstamos a través de bancos oficiales como Banco Nación y Banco Provincia.

Para facilitar el acceso al crédito, ambos bancos ofrecen un simulador online gratuito que permite consultar desde el celular si calificás para un préstamo, cuál es el monto disponible y cuánto tendrías que pagar en cuotas. La herramienta no requiere intermediarios y da respuesta en segundos.

Pesos, billetes.jpg Para pedir el crédito, es clave tener la prestación depositada en Banco Nación o Provincia y una cuenta bancaria activa. Cómo usar el simulador de crédito ANSES en Banco Provincia y Banco Nación El simulador está disponible en las plataformas digitales de Banco Provincia y Banco Nación para beneficiarios de ANSES que cobran AUH, SUAF o jubilaciones. Ingresando con usuario y clave digital, podés seleccionar “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”, elegir tu sector y definir el monto a solicitar, que va desde $100.000 hasta $1.350.000, con plazos de devolución entre 12 y 72 meses.

La herramienta muestra la cuota mensual estimada, que puede partir desde $98.831 para un préstamo a 36 meses, con una tasa fija del 79% y un costo financiero total (EAV) del 114,92%. Desde Banco Provincia aclaran que “el resultado es referencial, no implica una oferta contractual ni aprobación automática”.

image Los préstamos tienen plazos flexibles de hasta 72 meses y montos de hasta $3.000.000. Requisitos detallados para acceder a un crédito si cobrás AUH, SUAF o sos jubilado Para solicitar el préstamo, es fundamental cumplir con estas condiciones:

Ser titular de AUH, SUAF o jubilado.

Cobrar la prestación en Banco Nación o Banco Provincia.

Tener una cuenta bancaria activa a nombre propio.

Ser mayor de 18 años.

Contar con residencia legal en Argentina.

No superar el límite de ingresos de $317.800, según el salario mínimo vigente a julio de 2025.

Poseer un historial crediticio aceptable y no estar en situación irregular ante entidades financieras.

Tener clave digital activa y número de CUIL para operar sin intermediarios. Cumplidos estos requisitos, podés avanzar con la solicitud online y conocer en tiempo real las condiciones del préstamo.