Jubilados de ANSES con aumento y bono: cuándo cobran los $390.000 en septiembre

ANSES actualizó los haberes de jubilados con aumento y bono de $70.000. El pago llega automáticamente hasta un tope de $390.000 en septiembre.

El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI para garantizar pagos ordenados.

El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI para garantizar pagos ordenados.

ANSES confirmó la actualización de haberes para jubilados, que incluye un aumento general y un bono extraordinario. La medida busca sostener el poder de compra frente a la inflación y garantizar un refuerzo económico a quienes perciben la jubilación mínima.

El bono extraordinario se aplica automáticamente junto con el haber mensual y se paga de manera proporcional a los montos superiores hasta un tope de $390.000. No requiere trámites adicionales y refuerza la asistencia económica a quienes más lo necesitan.

El aumento alcanza a todos los haberes mínimos y se paga de forma proporcional a montos superiores.

El aumento alcanza a todos los haberes mínimos y se paga de forma proporcional a montos superiores.

Aumentos de jubilaciones y bono extraordinario de ANSES

El aumento dispuesto por ANSES alcanza a todas las categorías del sistema previsional nacional:

  • Jubilación mínima: $320.277,18

  • Bono extraordinario para haberes mínimos: $70.000

  • Total jubilación mínima + bono: $390.277,18

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

El ajuste mensual se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en julio registró un incremento del 1,9%, mientras que en términos interanuales la suba acumulada ronda el 366%.

El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI para garantizar pagos ordenados.

El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI para garantizar pagos ordenados.

Respecto al bono de $70.000, ANSES indicó que “el beneficio alcanza en su totalidad únicamente a quienes cobran el mínimo. Para quienes perciben montos superiores, el extra se paga de forma proporcional hasta llegar al tope de $390.277,18”. Desde marzo de 2024, el bono permanece congelado.

Calendario de pagos de jubilados en septiembre

Para organizar los pagos, ANSES detalló el calendario según la terminación del DNI:

Jubilados de la mínima:

  • Lunes 8: DNI terminados en 0

  • Martes 9: DNI terminados en 1

  • Miércoles 10: DNI terminados en 2

  • Jueves 11: DNI terminados en 3

  • Viernes 12: DNI terminados en 4

  • Lunes 15: DNI terminados en 5

  • Martes 16: DNI terminados en 6

  • Miércoles 17: DNI terminados en 7

  • Jueves 18: DNI terminados en 8

  • Viernes 19: DNI terminados en 9

Jubilados que superan la mínima:

  • Lunes 22: DNI terminados en 0 y 1

  • Martes 23: DNI terminados en 2 y 3

  • Miércoles 24: DNI terminados en 4 y 5

  • Jueves 25: DNI terminados en 6 y 7

  • Viernes 26: DNI terminados en 8 y 9

