Jubilados de ANSES con aumento y bono: cuándo cobran los $390.000 en septiembre

ANSES confirmó la actualización de haberes para jubilados , que incluye un aumento general y un bono extraordinario. La medida busca sostener el poder de compra frente a la inflación y garantizar un refuerzo económico a quienes perciben la jubilación mínima.

El bono extraordinario se aplica automáticamente junto con el haber mensual y se paga de manera proporcional a los montos superiores hasta un tope de $390.000. No requiere trámites adicionales y refuerza la asistencia económica a quienes más lo necesitan.

El aumento dispuesto por ANSES alcanza a todas las categorías del sistema previsional nacional:

El aumento alcanza a todos los haberes mínimos y se paga de forma proporcional a montos superiores.

El ajuste mensual se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que en julio registró un incremento del 1,9%, mientras que en términos interanuales la suba acumulada ronda el 366%.

El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI para garantizar pagos ordenados.

Respecto al bono de $70.000, ANSES indicó que “el beneficio alcanza en su totalidad únicamente a quienes cobran el mínimo. Para quienes perciben montos superiores, el extra se paga de forma proporcional hasta llegar al tope de $390.277,18”. Desde marzo de 2024, el bono permanece congelado.

Calendario de pagos de jubilados en septiembre

Para organizar los pagos, ANSES detalló el calendario según la terminación del DNI:

Jubilados de la mínima:

Lunes 8: DNI terminados en 0

Martes 9: DNI terminados en 1

Miércoles 10: DNI terminados en 2

Jueves 11: DNI terminados en 3

Viernes 12: DNI terminados en 4

Lunes 15: DNI terminados en 5

Martes 16: DNI terminados en 6

Miércoles 17: DNI terminados en 7

Jueves 18: DNI terminados en 8

Viernes 19: DNI terminados en 9

Jubilados que superan la mínima: