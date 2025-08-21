Jubilados de ANSES con aumento y bono: cuándo cobran los $390.000 en septiembre

ANSES confirmó la actualización de haberes para jubilados, que incluye un aumento general y un bono extraordinario. La medida busca sostener el poder de compra frente a la inflación y garantizar un refuerzo económico a quienes perciben la jubilación mínima.
El bono extraordinario se aplica automáticamente junto con el haber mensual y se paga de manera proporcional a los montos superiores hasta un tope de $390.000. No requiere trámites adicionales y refuerza la asistencia económica a quienes más lo necesitan.
ANSES pagos.jpg
El aumento alcanza a todos los haberes mínimos y se paga de forma proporcional a montos superiores.
Aumentos de jubilaciones y bono extraordinario de ANSES
El aumento dispuesto por ANSES alcanza a todas las categorías del sistema previsional nacional:
El ajuste mensual se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en julio registró un incremento del 1,9%, mientras que en términos interanuales la suba acumulada ronda el 366%.
Créditos ANSES.jpg
El calendario de cobro se organiza según la terminación del DNI para garantizar pagos ordenados.
Respecto al bono de $70.000, ANSES indicó que “el beneficio alcanza en su totalidad únicamente a quienes cobran el mínimo. Para quienes perciben montos superiores, el extra se paga de forma proporcional hasta llegar al tope de $390.277,18”. Desde marzo de 2024, el bono permanece congelado.
Calendario de pagos de jubilados en septiembre
Para organizar los pagos, ANSES detalló el calendario según la terminación del DNI:
Jubilados de la mínima:
-
Lunes 8: DNI terminados en 0
-
Martes 9: DNI terminados en 1
-
Miércoles 10: DNI terminados en 2
-
Jueves 11: DNI terminados en 3
-
Viernes 12: DNI terminados en 4
-
Lunes 15: DNI terminados en 5
-
Martes 16: DNI terminados en 6
-
Miércoles 17: DNI terminados en 7
-
Jueves 18: DNI terminados en 8
-
Viernes 19: DNI terminados en 9
Jubilados que superan la mínima:
-
Lunes 22: DNI terminados en 0 y 1
-
Martes 23: DNI terminados en 2 y 3
-
Miércoles 24: DNI terminados en 4 y 5
-
Jueves 25: DNI terminados en 6 y 7
-
Viernes 26: DNI terminados en 8 y 9