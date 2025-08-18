Jubilados y pensionados ANSES: cuánto cobrarán en septiembre con aumento y bono

En septiembre, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento del 1,9% y el bono de $70.000, elevando sus ingresos totales.

La ANSES confirmó que en septiembre de 2025 los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 1,90% en sus haberes, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC.

Con esta suba, la jubilación mínima pasará a $320.277,18. A su vez, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban la mínima cobrarán un total de $390.277,18 durante septiembre.

El bono de $70.000 se mantiene para quienes perciben la mínima, PUAM y pensiones no contributivas. Aumento en jubilados y pensionados de ANSES en septiembre El incremento de septiembre está reglamentado en el Decreto 274/2024 y se aplica a jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares del SUAF. Así quedarán los principales haberes:

Jubilación mínima : pasa de $314.305,37 a $320.277,17. Con bono, $390.277,17. Aumento real: 1,55% .

Jubilación máxima : pasa de $2.114.977,60 a $2.155.162,17. Diferencia: $40.184,57.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) : sube de $251.444,30 a $256.221,74. Con bono, $326.221,74. Aumento real: 1,49% .

Pensiones no contributivas por discapacidad o vejez : de $220.013,76 a $224.194,02. Con bono, $294.194,02. Aumento real: 1,44% .

PNC para madres de 7 hijos: se eleva a $320.277,17. Con bono, $390.277,17. Aumento real: 1,55%.

Pese a estas actualizaciones, el bono de $70.000 sigue congelado desde marzo de 2024, lo que genera que la mejora real sea menor a la inflación oficial del 1,9% registrada en julio.