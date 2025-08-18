18 de agosto de 2025 - 09:19

Jubilados y pensionados ANSES: cuánto cobrarán en septiembre con aumento y bono

En septiembre, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento del 1,9% y el bono de $70.000, elevando sus ingresos totales.

La actualización del 1,9% se calcula según la inflación de julio publicada por el INDEC.

La ANSES confirmó que en septiembre de 2025 los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 1,90% en sus haberes, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC.

Con esta suba, la jubilación mínima pasará a $320.277,18. A su vez, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban la mínima cobrarán un total de $390.277,18 durante septiembre.

El bono de $70.000 se mantiene para quienes perciben la m&iacute;nima, PUAM y pensiones no contributivas.

Aumento en jubilados y pensionados de ANSES en septiembre

El incremento de septiembre está reglamentado en el Decreto 274/2024 y se aplica a jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares del SUAF. Así quedarán los principales haberes:

  • Jubilación mínima: pasa de $314.305,37 a $320.277,17. Con bono, $390.277,17. Aumento real: 1,55%.

  • Jubilación máxima: pasa de $2.114.977,60 a $2.155.162,17. Diferencia: $40.184,57.

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): sube de $251.444,30 a $256.221,74. Con bono, $326.221,74. Aumento real: 1,49%.

  • Pensiones no contributivas por discapacidad o vejez: de $220.013,76 a $224.194,02. Con bono, $294.194,02. Aumento real: 1,44%.

  • PNC para madres de 7 hijos: se eleva a $320.277,17. Con bono, $390.277,17. Aumento real: 1,55%.

Pese a estas actualizaciones, el bono de $70.000 sigue congelado desde marzo de 2024, lo que genera que la mejora real sea menor a la inflación oficial del 1,9% registrada en julio.

A quiénes les corresponde el bono previsional en septiembre

El refuerzo de $70.000 continuará acreditándose junto con los haberes de septiembre. Está destinado principalmente a:

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima.

  • Beneficiarios de la PUAM.

  • Titulares de pensiones no contributivas (por vejez o discapacidad).

  • Madres de 7 hijos con PNC.

Para quienes perciben haberes superiores, el bono se paga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $390.277,18.

Calendario de pagos en septiembre para beneficiarios de ANSES

Jubilados que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre.
Las fechas de cobro de septiembre dependen de la terminaci&oacute;n del DNI y se extienden durante todo el mes.

Jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI Terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.

Además, se conoció el calendario completo para quienes cobran las Pensiones No Contributivas.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 12 de septiembre.
