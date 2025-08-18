Jubilados y pensionados ANSES: cuánto cobrarán en septiembre con aumento y bono

La ANSES confirmó que en septiembre de 2025 los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 1,90% en sus haberes, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC.
La ANSES confirmó que en septiembre de 2025 los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 1,90% en sus haberes, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC.
Con esta suba, la jubilación mínima pasará a $320.277,18. A su vez, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban la mínima cobrarán un total de $390.277,18 durante septiembre.
El incremento de septiembre está reglamentado en el Decreto 274/2024 y se aplica a jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares del SUAF. Así quedarán los principales haberes:
Jubilación mínima: pasa de $314.305,37 a $320.277,17. Con bono, $390.277,17. Aumento real: 1,55%.
Jubilación máxima: pasa de $2.114.977,60 a $2.155.162,17. Diferencia: $40.184,57.
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): sube de $251.444,30 a $256.221,74. Con bono, $326.221,74. Aumento real: 1,49%.
Pensiones no contributivas por discapacidad o vejez: de $220.013,76 a $224.194,02. Con bono, $294.194,02. Aumento real: 1,44%.
PNC para madres de 7 hijos: se eleva a $320.277,17. Con bono, $390.277,17. Aumento real: 1,55%.
Pese a estas actualizaciones, el bono de $70.000 sigue congelado desde marzo de 2024, lo que genera que la mejora real sea menor a la inflación oficial del 1,9% registrada en julio.
El refuerzo de $70.000 continuará acreditándose junto con los haberes de septiembre. Está destinado principalmente a:
Jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Beneficiarios de la PUAM.
Titulares de pensiones no contributivas (por vejez o discapacidad).
Madres de 7 hijos con PNC.
Para quienes perciben haberes superiores, el bono se paga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $390.277,18.
