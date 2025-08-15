Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Las tasas de los plazos fijos en pesos subieron y el Banco Nación ofrece mejores rendimientos. Compará cuánto ganás en cada banco con $1.300.000.

Comparativa completa de rendimientos de plazos fijos en pesos entre bancos públicos y privados.

El plazo fijo en pesos subió en el Banco Nación, mejorando el rendimiento para los ahorristas. Este incremento se da en un escenario donde varias entidades financieras y bancos ajustan sus tasas, buscando captar depósitos mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) define sus próximas medidas.

Con esta actualización, quienes invierten $1.300.000 a 30 días en Banco Nación podrán acceder a una ganancia mayor, sobre todo si el trámite se realiza de forma digital, donde el interés ofrecido es superior al de la operatoria presencial.

Plazo fijo de Banco Nación: cuánto rinde $1.300.000 a 30 días Hasta hace unos días, las tasas nominales anuales (TNA) en el Banco Nación se ubicaban en 27,50% para la operatoria en sucursal y en 34,50% para la electrónica. Con esos valores, una inversión de $1.300.000 generaba $29.315,07 en el canal presencial y $36.904,11 si se constituía de manera digital.

image Con el nuevo ajuste, la TNA subió a 29,50% en sucursal, con una ganancia de $31.520,55 y un total de $1.331.520,55 al vencimiento. En el canal electrónico, la TNA trepó a 44,00%, con intereses por $47.013,70 y un monto final de $1.347.013,70, marcando una diferencia significativa frente a los valores previos.

Cuánto rinde $1.300.000 a 30 días en otros bancos Banco Santander Argentina S.A. – 35%: $37.260,27 de ganancia.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – 43%: $45.808,22 de ganancia.

Banco de la Provincia de Buenos Aires – 39%: $41.554,11 de ganancia.

Banco BBVA Argentina S.A. – 40%: $42.739,73 de ganancia.

Banco Macro S.A. – 38%: $40.368,49 de ganancia.

Banco Credicoop Cooperativo Limitado – 42%: $44.622,60 de ganancia.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. – 42,85%: $45.511,64 de ganancia.

Banco de la Ciudad de Buenos Aires – 31%: $32.739,73 de ganancia.

Banco BICA S.A. – 45%: $47.671,23 de ganancia.

Banco CMF S.A. – 44%: $46.575,34 de ganancia.

Banco Comafi S.A. – 43%: $45.808,22 de ganancia.

Banco de Corrientes S.A. – 44%: $46.575,34 de ganancia.

Banco de Formosa S.A. – 32%: $33.917,81 de ganancia.