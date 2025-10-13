13 de octubre de 2025 - 13:55

Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 en 30 días

Las tasas de plazo fijo subieron en varios bancos de Argentina. Con $1.000.000 se puede calcular la ganancia según cada entidad y canal de inversión.

Algunos bancos privados superan el 48% de TNA en sus plazos fijos, aumentando significativamente la rentabilidad.

Los Andes
Melisa Sbrocco

El plazo fijo es una de las formas más elegidas por los argentinos para resguardar sus ahorros sin asumir riesgos elevados. En los últimos días, varios bancos ajustaron sus tasas de interés, y la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio subió al 39%, frente al 37,5% registrado a comienzos de semana.

La actualización de las tasas representa una oportunidad para quienes buscan obtener mayor rentabilidad sin exponerse a la volatilidad de otros instrumentos financieros. Además, los distintos canales de inversión, como sucursal y electrónico, pueden generar diferencias importantes en el interés final, favoreciendo a quienes operan por medios digitales.

Plazo fijo en Banco Nación: cuánto se gana con $1.000.000

En el Banco Nación, un plazo fijo permite invertir dinero con plazos definidos, generalmente a 30 días, y recibir un interés previamente establecido. Según el simulador oficial, un capital de $1.000.000 a 30 días genera distintos resultados según el canal elegido. Si se realiza en sucursal, los intereses alcanzan $27.945,21, sumando un monto total de $1.027.945,21, con TNA de 34% y TEA de 39,84%.

Si se hace electrónicamente, los intereses suben a $32.054,79, alcanzando un monto total de $1.032.054,79, con TNA de 39% y TEA de 46,80%. Esto demuestra que operar de forma digital permite aprovechar mejor las tasas de interés vigentes y obtener un mayor retorno sobre la inversión.

image

Cuánto genera $1.000.000 en cada banco

A continuación, la ganancia aproximada de un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días en distintos bancos de Argentina:

  • Banco Santander Argentina S.A. – TNA 35% – Ganancia: $28.767,12

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – TNA 43% – Ganancia: $35.753,42

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires – TNA 37% – Ganancia: $30.000,00

  • Banco BBVA Argentina S.A. – TNA 39% – Ganancia: $32.054,79

  • Banco Macro S.A. – TNA 39% – Ganancia: $32.054,79

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado – TNA 39% – Ganancia: $32.054,79

  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. – TNA 41,45% – Ganancia: $34.057,53

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires – TNA 35% – Ganancia: $28.767,12

  • Banco BICA S.A. – TNA 48% – Ganancia: $39.178,08

  • Banco CMF S.A. – TNA 50% – Ganancia: $40.410,96

  • Banco Comafi Sociedad Anónima – TNA 40,5% – Ganancia: $32.791,78

  • Banco de Corrientes S.A. – TNA 44,5% – Ganancia: $36.032,88

  • Banco de Formosa S.A. – TNA 30% – Ganancia: $24.657,53

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A. – TNA 46,5% – Ganancia: $37.666,44

  • Banco del Chubut S.A. – TNA 39% – Ganancia: $32.054,79

  • Banco del Sol S.A. – TNA 44% – Ganancia: $35.616,44

  • Banco DINO S.A. – TNA 38% – Ganancia: $31.232,88

  • Banco Hipotecario S.A. – TNA 41,5% – Ganancia: $34.057,53

  • Banco Julio Sociedad Anónima – TNA 37% – Ganancia: $30.000,00

  • Banco Mariva S.A. – TNA 48% – Ganancia: $39.178,08

  • Banco Masventas S.A. – TNA 30% – Ganancia: $24.657,53

  • Banco Meridian S.A. – TNA 42,5% – Ganancia: $34.931,51

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego – TNA 39% – Ganancia: $32.054,79

  • Banco VOII S.A. – TNA 49% – Ganancia: $40.788,36

  • BIBANK S.A. – TNA 40% – Ganancia: $32.876,71

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. – TNA 48% – Ganancia: $39.178,08

  • REBA Compañía Financiera S.A. – TNA 48% – Ganancia: $39.178,08

