Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 en 30 días

-
Banco Santander Argentina S.A. – TNA 35% – Ganancia: $28.767,12
-
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – TNA 43% – Ganancia: $35.753,42
-
Banco de la Provincia de Buenos Aires – TNA 37% – Ganancia: $30.000,00
-
Banco BBVA Argentina S.A. – TNA 39% – Ganancia: $32.054,79
-
Banco Macro S.A. – TNA 39% – Ganancia: $32.054,79
-
Banco Credicoop Cooperativo Limitado – TNA 39% – Ganancia: $32.054,79
-
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. – TNA 41,45% – Ganancia: $34.057,53
-
Banco de la Ciudad de Buenos Aires – TNA 35% – Ganancia: $28.767,12
-
Banco BICA S.A. – TNA 48% – Ganancia: $39.178,08
-
Banco CMF S.A. – TNA 50% – Ganancia: $40.410,96
-
Banco Comafi Sociedad Anónima – TNA 40,5% – Ganancia: $32.791,78
-
Banco de Corrientes S.A. – TNA 44,5% – Ganancia: $36.032,88
-
Banco de Formosa S.A. – TNA 30% – Ganancia: $24.657,53
-
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. – TNA 46,5% – Ganancia: $37.666,44
-
Banco del Chubut S.A. – TNA 39% – Ganancia: $32.054,79
-
Banco del Sol S.A. – TNA 44% – Ganancia: $35.616,44
-
Banco DINO S.A. – TNA 38% – Ganancia: $31.232,88
-
Banco Hipotecario S.A. – TNA 41,5% – Ganancia: $34.057,53
-
Banco Julio Sociedad Anónima – TNA 37% – Ganancia: $30.000,00
-
Banco Mariva S.A. – TNA 48% – Ganancia: $39.178,08
-
Banco Masventas S.A. – TNA 30% – Ganancia: $24.657,53
-
Banco Meridian S.A. – TNA 42,5% – Ganancia: $34.931,51
-
Banco Provincia de Tierra del Fuego – TNA 39% – Ganancia: $32.054,79
-
Banco VOII S.A. – TNA 49% – Ganancia: $40.788,36
-
BIBANK S.A. – TNA 40% – Ganancia: $32.876,71
-
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. – TNA 48% – Ganancia: $39.178,08
-
REBA Compañía Financiera S.A. – TNA 48% – Ganancia: $39.178,08