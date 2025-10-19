La carne sube menos que la inflación en Argentina, pero a qué costo: cuáles son las razones

A diferencia de la mayoría de los alimentos, la carne vacuna viene registrando aumentos más moderados que la inflación general . Sin embargo, el fenómeno no se debe a una mejora del sector, sino a la fuerte caída del poder adquisitivo y al menor consumo en los hogares argentinos.

Así lo explicó Mario Ravettino, presidente del Consorcio Exportador de Carnes Argentinas, quien detalló que en los últimos meses los incrementos del rubro se mantuvieron por debajo o al mismo nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“En junio fue 1,6 y la carne 1,6; en julio 1,9 y la carne 1; en agosto 1,9 y la carne 0,3; y el último mes iguales: 2,1 y 2. Está muy estable”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia. “Yo creo que la estabilidad se debe a que la situación de la gente hace que no tengamos los niveles de consumo de antes” , agregó, según rescató Noticias Argentinas.

El dirigente señaló que solo en fechas especiales -como el Día de la Madre - se observa un repunte puntual de ventas , impulsado por el clásico asado o las comidas familiares, aunque aclaró que no se trata de una recuperación sostenida del consumo.

Consultado sobre la marcada diferencia de precios con productos como el tomate, que subió un 30% en el último mes, Ravettino aclaró que no puede opinar sobre otros rubros, pero sí subrayó que la carne tiene una oferta continua durante todo el año, a diferencia de los productos de huerta, que dependen de factores estacionales.

“Trabajo hace 40 años en esto y puedo hablar de lo que conozco. Las frutas y hortalizas tienen subas ocasionales, pero la carne tiene una dinámica diferente. Lo que pasa hoy responde más al contexto general de la economía”, explicó.

El presidente del Consorcio recordó que el consumo per cápita de carne vacuna ronda los 48 a 50 kilos anuales, un nivel históricamente bajo en comparación con los 70 kilos promedio de dos décadas atrás.

“Esa cifra no va a volver. Hoy tenemos una dieta de proteína animal muy diversificada: 50 kilos de carne vacuna, 40 de aviar y 20 de cerdo. Somos el segundo país del mundo que más carne vacuna consume, pero también crecieron las otras proteínas”, señaló.

Sector lechero

Ravettino también se refirió a la crisis del sector lechero y a la creciente competencia entre la ganadería y la agricultura. Explicó que la diferencia en los ciclos productivos impacta directamente en la rentabilidad.

“Producir un pollo lleva 60 días, un cerdo 120, y un novillo tarda dos años. Eso explica mucho de las dificultades de la cadena ganadera. El productor compara y muchas veces decide sembrar soja porque obtiene más rentabilidad con menos riesgo”, sostuvo.

Por último, lamentó que en un país con más de mil kilómetros de litoral marítimo, el consumo de pescado siga siendo mínimo, y destacó la necesidad de una política agroalimentaria más integral, que promueva el equilibrio entre producción, consumo y exportación.