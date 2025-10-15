Decomisaron 92 kilos de carne que eran transportados en un vehículo sin habilitación ni refrigeración

Durante el operativo en Lavalle, constataron que el vehículo no tenía habilitación para el transporte de alimentos ni sistema de refrigeración.

Decomisaron 92 kilos de carne no apta para el consumo en Lavalle

Personal de la Policía Rural y de Bromatología decomisó 92 kilos de productos cárnicos que eran transportados de forma irregular por la Ruta Nº 24, en la localidad de La Pega, departamento de Lavalle.

El operativo se realizó como parte de las acciones preventivas del Plan Integral Estratégico de Prevención de Abigeatos, orientado a combatir el comercio ilegal de carne, una práctica que afecta directamente a la economía rural y representa un riesgo sanitario para la población.

Durante el control vehicular, efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta que trasladaba achuras sin las condiciones sanitarias mínimas exigidas.

Según constataron los uniformados, el vehículo no contaba con habilitación para el transporte de alimentos, ni con el carnet de manipulación correspondiente. Además, carecía de la documentación que acreditara la procedencia y el destino de la mercadería.

Uno de los puntos más graves detectados fue la ausencia de un sistema de refrigeración, sumado a un evidente incumplimiento de las normas de higiene. Por esta razón, se dio intervención al personal de Bromatología de la Municipalidad de Lavalle.

Ante esta situación, personal bromatológico y el inspector de comercio constataron que los productos no eran aptos para el consumo humano, por lo que se procedió al decomiso y posterior desnaturalización de la carga en la zona industrial del departamento.