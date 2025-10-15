Tras una persecución, la Policía recuperó una moto que había sido robada de una concesionaria del Centro

Cerca de las 4.20 de este miércoles, la Policía fue alertada por la línea de emergencias que las puertas de un local de motos estaban abiertas. Se trata de una concesionaria ubicada en 9 de Julio y Colón, CF Moto .

Se robaron cuatro motos 0 km de un local del Centro pero no pudieron darles arranque y abandonaron a tres

Al arribar personal policial al lugar constataron que delincuentes se llevaron cuatro motos 0 km . Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo, se observó como tres hombres se desplazaban a pie con los rodados sustraídos. Es decir, no habían podido darles arranque para huir .

Tras un rápido operativo, la Policía logró recuperar tres de las cuatro motocicletas : una CLX 700 color azul/gris, hallada frente a la sede del Correo Argentino; una NC 300 color azul/gris con la llave colocada, encontrada en Infanta Mercedes de San Martín y San Martín; y una CX tipo Cross 250 color azul/celeste, en Infanta Mercedes de San Martín y 9 de Julio. Todas prácticamente en la misma cuadra del Centro, a escasos metros del comercio.

Faltaba la moto CL X, tipo Cross 250, color gris con amarillo . Este último rodado fue hallado por la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), tras una serie de maniobras operativas a las 17.33 de hoy.

El procedimiento policial, que ya contaba con pericias para relevar huellas y daños, sumó un nuevo capítulo cuando los efectivos observaron la presencia de un sujeto circulando en un rodado con las características buscadas.

Al tratar identificarlo, el conductor de la moto Pedro F. (19) hizo caso omiso a las indicaciones del personal policial y emprendió la fuga. Tras una intensa persecución por Godoy Cruz, el joven se bajó del rodado y continuó la fuga a pie.

A pesar de su intento de escape, el conductor de la moto fue aprehendido a las pocas cuadras y trasladado a la sede judicial. Acto seguido, se procedió a verificar el número del cuadro según Sistema Policial, arrojando como resultado positivo el pedido de secuestro activo del local CF Moto.

Desde la oficina fiscal se dispuso el secuestro del bien sustraído y traslado del aprehendido a sede judicial. Cabe mencionar que además de las motos, todas valuadas en unos $15 millones y ya recuperadas, el dueño de la concesionaria también había anunciado faltantes de indumentaria, botas y cascos.