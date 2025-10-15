Madre e hija se accidentaron cuando circulaban en moto por Ciudad

Cerca de las 13.35 de este miércoles, Noelia S. circulaba por la calle San Juan de la Ciudad de Mendoza, con dirección al norte. La mujer, de 32 años, se trasladaba en moto y en compañía de su hija, de 9 años.
El parte policial detalla que la conductora de la moto (marca Honda) perdió el control del rodado cuando llegó a la calle Morón. Los motivos de la mala maniobra aún se tratan de establecer.
Acto seguido, ambas ocupantes cayeron a un costado de la banquina. Como consecuencia a la caída, la conductora sufrió un traumatismo y luxación de hombro izquierdo.
La mujer fue trasladada al hospital Lagomaggiore, mientras que la menor no sufrió herida alguna. Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Vial de Capital.