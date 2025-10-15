15 de octubre de 2025 - 19:12

Madre e hija se accidentaron cuando circulaban en moto por Ciudad

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles San Juan y Morón, de Ciudad. La conductora terminó hospitalizada.

Calle San Juan y Morón, cercanías al siniestro de la motocicleta. (foto archivo)

Calle San Juan y Morón, cercanías al siniestro de la motocicleta. (foto archivo)

Foto:

web
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cerca de las 13.35 de este miércoles, Noelia S. circulaba por la calle San Juan de la Ciudad de Mendoza, con dirección al norte. La mujer, de 32 años, se trasladaba en moto y en compañía de su hija, de 9 años.

Leé además

La golpearon con una barreta y le robaron la camioneta en Maipú

Violento asalto a una mujer en Maipú: la golpearon con una barreta y le robaron la camioneta

Por Redacción Policiales
Fuerte accidente con vuelco en Guaymallén

Fuerte choque con vuelco en Guaymallén: cuatro heridos, entre ellos tres menores

Por Redacción Policiales

El parte policial detalla que la conductora de la moto (marca Honda) perdió el control del rodado cuando llegó a la calle Morón. Los motivos de la mala maniobra aún se tratan de establecer.

Acto seguido, ambas ocupantes cayeron a un costado de la banquina. Como consecuencia a la caída, la conductora sufrió un traumatismo y luxación de hombro izquierdo.

La mujer fue trasladada al hospital Lagomaggiore, mientras que la menor no sufrió herida alguna. Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Vial de Capital.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mantener este control regular en la moto mejora la eficiencia del combustible y sobre todo evita reparaciones costosas.

No es solo por kilómetros: cómo detectar que la moto necesita cambio de aceite

Por Lucas Vasquez
El camionero mendocino detenido en Chile. Gentileza Los Andes Online. 

Camionero mendocino detenido en Chile: quiso contrabandear fuegos artificiales, anabólicos y repuestos

Por Redacción Policiales
Familiares de Luciano Francisco Gómez pidieron en justicia en el centro de San Rafael. / Facebook

Lo asesinaron a puñaladas en un cumpleaños: los 3 adolescentes acusados serán juzgados por un jurado popular

Por Oscar Guillén
El taxista que llevó a Pablo Laurta a Entre Ríos contó detalles del viaje: Me dijo que tuvo problemas con la señora.

El taxista que llevó a Pablo Laurta a Entre Ríos contó detalles del viaje: "Me dijo 'me cagó la vida mi señora'"

Por Redacción Policiales