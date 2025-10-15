Madre e hija se accidentaron cuando circulaban en moto por Ciudad

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles San Juan y Morón, de Ciudad. La conductora terminó hospitalizada.

Calle San Juan y Morón, cercanías al siniestro de la motocicleta. (foto archivo)

Cerca de las 13.35 de este miércoles, Noelia S. circulaba por la calle San Juan de la Ciudad de Mendoza, con dirección al norte. La mujer, de 32 años, se trasladaba en moto y en compañía de su hija, de 9 años.

El parte policial detalla que la conductora de la moto (marca Honda) perdió el control del rodado cuando llegó a la calle Morón. Los motivos de la mala maniobra aún se tratan de establecer.

Acto seguido, ambas ocupantes cayeron a un costado de la banquina. Como consecuencia a la caída, la conductora sufrió un traumatismo y luxación de hombro izquierdo.