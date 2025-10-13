No es solo por kilómetros: cómo detectar que la moto necesita cambio de aceite

El aceite del motor cumple una función casi principal en cualquier moto , sin importar su tamaño o tipo. Protege las piezas internas, reduce el desgaste y evita el sobrecalentamiento . Pero incluso si el vehículo permanece guardado, ese líquido puede perder propiedades y dejar de lubricar como debería.

El cambio no se trata solo de contar kilómetros, sino también de otro factor importante para asegurar el bienestar del vehículo. De hecho, los fabricantes recomiendan revisar el aceite de manera regular, ya que los cambios de temperatura y la humedad pueden alterar su composición, volviéndolo menos eficiente y aumentando el riesgo de daños en el motor.

Aunque la mayoría de los manuales menciona entre 3.000 y 6.000 kilómetros como referencia general, los expertos en mantenimiento coinciden en que el aceite también debe cambiarse cada 6 meses , incluso si la moto estuvo parada.

Mantener este control regular en la moto mejora la eficiencia del combustible y sobre todo evita reparaciones costosas.

Además, en motos que realizan trayectos cortos o frecuentes arranques en frío también requieren cambios más frecuentes. En esos casos, el aceite no alcanza su temperatura ideal y se acumulan residuos o agua condensada dentro del cárter.

Para evitar este imprevisto, se aconseja controlar el color y la textura del lubricante cada dos meses o antes de un viaje largo.

Para el cambio de aceite debe consultarse el manual y elegir un aceite adecuado según el motor

Cada modelo de moto tiene instrucciones específicas, por lo que es fundamental revisar el manual del fabricante.

En los libros se detallan la viscosidad correcta (por ejemplo, 10W-40 o 20W-50) y el tipo de aceite más compatible con el motor, ya sea mineral, semisintético o sintético.

Es importante repetir lo que hacen en algunos talleres: anotar la fecha del último cambio y colocar una pequeña etiqueta en el tanque o debajo del asiento, para recordar el próximo servicio.

A la hora de cambiar el aceite de la moto no debemos pensar en solo el recorrido en kilómetros. El tiempo, la humedad y el tipo de uso también influyen en su desgaste. Por eso, renovarlo cada algunos meses según el uso, revisar el nivel con frecuencia y seguir las indicaciones del manual del fabricante son pasos esenciales para cuidar el motor, mantener la potencia y prevenir daños en un futuro cercano.