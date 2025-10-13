El nuevo auto de Volkswagen se fabricará en Brasil y promete desembarcar en Argentina en 2026, sumándose al competitivo mercado de autos compactos.

Así será nueva la pick up de Volkswagen que llegará a Argentina en 2026 como la más barata

El Proyecto Udara marca una nueva era para Volkswagen en el segmento de autos compactos. La marca alemana confirmó que esta pick up se producirá en Brasil, y su llegada a Argentina se espera para fines de 2026 o principios de 2027. Con un enfoque moderno y versátil, el nuevo auto promete ser una opción atractiva para quienes buscan potencia y funcionalidad.

El desarrollo de la Volkswagen Udara forma parte de una inversión de 3 mil millones de reales. Este auto se perfila como el reemplazo de la clásica Saveiro, que durante años fue referente entre las pick ups pequeñas de la región. En Argentina, el interés ya es alto, especialmente por su tecnología y diseño innovador.

La automotriz Volkswagen decidió utilizar la plataforma MQB A0, la misma de modelos como Polo y Nivus. Gracias a eso, el auto compartirá varios componentes con el T-Cross, lo que garantiza confiabilidad y una base técnica sólida para el mercado de autos regional.

Este modelo apunta a un segmento que crece sin pausa en Argentina: el de las pick ups urbanas, con estética moderna y espíritu aventurero. Su estilo busca combinar el confort de un auto con la robustez de una camioneta.

Diseño y características de la nueva Volkswagen Udara La Volkswagen Udara tendrá un diseño inspirado en el Tera, con líneas más alargadas, ópticas modernas y un frente imponente. Este auto medirá alrededor de 4,75 metros y ofrecerá una distancia entre ejes de 2,80 metros, situándose entre la Chevrolet Montana y la Fiat Toro, dos rivales directas en el mercado de autos compactos.

En cuanto al motor, la Volkswagen Udara llegará con un 1.4 turbo de 150 caballos y 250 Nm de torque. Además, se espera una versión híbrida ligera con un sistema de 48 volts, algo inédito en este tipo de autos en Argentina. Por dentro, la pick up ofrecerá seis airbags, pantalla multimedia VW Play de 10'' y tablero digital. Así, Volkswagen refuerza su compromiso con la conectividad, seguridad y eficiencia, preparando un auto pensado para los nuevos conductores argentinos.