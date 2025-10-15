Imputaron y encarcelaron al conductor que circulaba en contramano y provocó la muerte de un joven

Luego del trágico accidente ocurrido el pasado lunes, donde una camioneta que circulaba en contramano impactó contra una moto en Guaymallén , provocando la muerte de Oscar Emmanuel Breccia (30), el Ministerio Público Fiscal informó hoy la imputación formal de Lisandro Fabían Luffi (53).

La acusación fue presentada por el fiscal de la Unidad Fiscal de Tránsito, doctor Fernando Giunta. Los cargos que recaen sobre Luffi son graves: homicidio culposo agravado por conducir en contramano en concurso ideal, sumado a lesiones culposas graves agravadas por conducir en contramano.

En ese sentido, el Fiscal Giunta dispuso la detención de Luffi y su inmediato alojamiento en la Penitenciaría Provincial. Se espera que en los próximos días, el Fiscal solicite al Juez la Prisión Preventiva del imputado.

Los hechos que derivaron en esta grave acusación ocurrieron durante la madrugada del lunes. El siniestro se registró alrededor de las 2.50 horas del 13 de octubre de 2025, en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y Mitre.

De acuerdo con la reconstrucción lograda por la Unidad Fiscal de Tránsito, Luffi conducía una camioneta Toyota Hilux por calle Mitre de Guaymallén , en sentido de Norte a Sur. La clave del siniestro reside en que el conductor lo hacía circulando en contramano .

Al llegar al cruce con calle Saavedra, la camioneta embistió de frente contra una motocicleta Motomel modelo SKUA 150 que se desplazaba en sentido oeste-este.

El violento impacto tuvo consecuencias fatales y graves, provocando la muerte de Oscar Emmanuel Breccia, quien viajaba como acompañante en la motocicleta y perdió la vida a raíz de las lesiones sufridas, constatándose su fallecimiento en el sitio.

Mientras que el conductor de la moto, identificado como Alejandro David Mansilla, fue trasladado al Hospital Central con un cuadro de politraumatismo grave. Producto del choque, Mansilla sufrió una fractura de mandíbula, fractura de fémur en la pierna izquierda y escoriaciones en todo el cuerpo.

Es relevante mencionar que el test de alcoholemia realizado al conductor de la camioneta arrojó resultado negativo. En el lugar del accidente, trabajó Policía Científica y tomó intervención la Oficina Fiscal de jurisdicción.