Una Hilux en contramano chocó a una moto con dos jóvenes: uno murió y el otro esta grave

El trágico incidente vial ocurrió en la intersección de calles Cornelio Saavedra y Mitre, Guaymallén. La víctima fatal fue identificada como Oscar Emanuel Breccia (30)

El siniestro fatal se produjo alrededor de las 2.50 en la intersección de calles Cornelio Saavedra y Mitre.

Un trágico accidente vial ocurrido durante la madrugada de este lunes en Guaymallén dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido. El siniestro se produjo alrededor de las 2.50 en la intersección de calles Cornelio Saavedra y Mitre.

Según informaron fuentes policiales, una camioneta Toyota Hilux, conducida por L.F.L., de 53 años, circulaba en contramano por calle Mitre hacia el sur, cuando al llegar al cruce con Cornelio Saavedra impactó de frente con una motocicleta Motomel 150 cc que se desplazaba en sentido oeste-este.

Como consecuencia del violento choque, los ocupantes de la moto fueron despedidos y quedaron tendidos sobre la calzada. Personal policial, del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de Tránsito Municipal acudió rápidamente al lugar, constatando el fallecimiento en el sitio de Oscar Emanuel Breccia, de 30 años, quien viajaba como acompañante.

El conductor del rodado menor, identificado como A.D.M., de 29 años, fue trasladado al Hospital Central con politraumatismo grave.

Por su parte, el test de alcoholemia practicado al conductor de la camioneta arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Sin embargo, por disposición de la Ayudante Fiscal Dra. Campanello, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, mientras que el vehículo fue secuestrado para las pericias correspondientes.