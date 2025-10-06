Guaymallén: robaron en un centro de estética y los atraparon gracias a las cámaras de seguridad

Ambos ladrones fueron vistos en las cámaras del CEO. La Policía encontró en las mochilas de los aprehendidos varios elementos pertenecientes al comercio afectado.

Dos hombres fueron aprehendidos tras cometer un robo en un centro de estética, en Guaymallén. Se trató de un trabajo coordinado entre la Policía de Mendoza y el Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Ambos sospechosos fueron vistos por las cámaras cuando circulaban con actitud sospechosa, en la intersección de Sarmiento y Gomensoro. Minutos antes, un llamado al 911 había alertado sobre el robo en un centro estético de la zona.

Acto seguido, los operadores del CEO iniciaron un seguimiento a través del Sistema de Videovigilancia y observaron a los sospechosos desplazarse hacia el norte. Luego, se notificó a las unidades móviles más cercanas, que lograron interceptar e identificar a los dos hombres.

La Policía procedió con la requisa y encontró en las mochilas de los sujetos varios elementos pertenecientes al comercio afectado:

Esponjas de maquillaje.

Perfumes.

Cosméticos.

Un martillo (herramienta utilizada para violentar la ventana del local).

Las cámaras confirmaron la participación de ambos en el hecho y permitieron reconstruir su ruta de fuga. Por disposición de la Oficina Fiscal se ordenó la detención de ambos hombres. Además, se dispuso la presencia de una consigna policial hasta el arribo del propietario del comercio.