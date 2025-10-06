6 de octubre de 2025 - 21:59

Guaymallén: robaron en un centro de estética y los atraparon gracias a las cámaras de seguridad

Ambos ladrones fueron vistos en las cámaras del CEO. La Policía encontró en las mochilas de los aprehendidos varios elementos pertenecientes al comercio afectado.

Cámaras del CEO permitieron detener a dos sospechosos tras robo en Guaymallén.

Cámaras del CEO permitieron detener a dos sospechosos tras robo en Guaymallén.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos hombres fueron aprehendidos tras cometer un robo en un centro de estética, en Guaymallén. Se trató de un trabajo coordinado entre la Policía de Mendoza y el Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Leé además

Tiroteo, persecución y vuelco: un policía baleó a un presunto ladrón en Luján

Un policía de civil reconoció al ladrón que le había robado su auto y lo baleó en la cabeza

Por Redacción Policiales
Kevin Josué Reta Torres fue derivado al Hospital Scaravelli, donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

Murió un adolescente de 19 años tras protagonizar un choque en Tunuyán

Por Redacción Policiales

Ambos sospechosos fueron vistos por las cámaras cuando circulaban con actitud sospechosa, en la intersección de Sarmiento y Gomensoro. Minutos antes, un llamado al 911 había alertado sobre el robo en un centro estético de la zona.

Acto seguido, los operadores del CEO iniciaron un seguimiento a través del Sistema de Videovigilancia y observaron a los sospechosos desplazarse hacia el norte. Luego, se notificó a las unidades móviles más cercanas, que lograron interceptar e identificar a los dos hombres.

Embed

La Policía procedió con la requisa y encontró en las mochilas de los sujetos varios elementos pertenecientes al comercio afectado:

  • Esponjas de maquillaje.
  • Perfumes.
  • Cosméticos.
  • Un martillo (herramienta utilizada para violentar la ventana del local).

Las cámaras confirmaron la participación de ambos en el hecho y permitieron reconstruir su ruta de fuga. Por disposición de la Oficina Fiscal se ordenó la detención de ambos hombres. Además, se dispuso la presencia de una consigna policial hasta el arribo del propietario del comercio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dio positivo en alcoholemia, no quiso entregar la licencia y sus acompañantes agredieron a la policía.

Dio positivo en alcoholemia, no quiso entregar la licencia y sus acompañantes agredieron a la policía

Por Redacción Policiales
colectividades 2025: llega octubre con el evento mas esperado de guaymallen

Colectividades 2025: llega octubre con el evento más esperado de Guaymallén

Por Redacción
el enorme desafio economico de jugar el torneo regional federal amateur

El enorme desafío económico de jugar el Torneo Regional Federal Amateur

Por Emanuel Cenci
Franco Patricio Aracena de 31 años fue encontrado maniatado y amordazado en su departamento en Villa Nueva, Guaymallén e investigan si conocía a sus asesinos.

Homicidio de Franco Aracena: imputaron al detenido y develaron la principal hipótesis del crimen

Por Redacción Policiales