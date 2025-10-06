6 de octubre de 2025 - 09:07

Murió un adolescente de 19 años tras protagonizar un choque en Tunuyán

La víctima fue identificada como Kevin Josué Reta Torres. Conducía una moto por Ruta 92 cuando colisionó con una camioneta Ford F-100.

Kevin Josué Reta Torres fue derivado al Hospital Scaravelli, donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

Un trágico siniestro vial ocurrido en la noche del domingo se cobró la vida de un joven de 19 años en el distrito de Vista Flores, en Tunuyán.

El hecho se registró alrededor de las 23.30 en la intersección de las rutas provinciales 92 y 94, cuando una moto conducida por Kevin Josué Reta Torres impactó contra el lateral de una camioneta Ford F-100, manejada por J. H., un hombre de 63 años.

De acuerdo con la información policial, la camioneta circulaba por la Ruta 92 de sur a norte y, al intentar incorporarse a la Ruta 94, fue colisionada por la moto que se desplazaba en sentido contrario.

A raíz del violento impacto, el joven motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad. Fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Centro de Salud de Vista Flores, donde se le diagnosticaron traumatismos múltiples severos. Posteriormente, fue derivado al Hospital Scaravelli, donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

El conductor de la camioneta fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/L).

Intervino en el caso la Oficina Fiscal de Tunuyán, que ordenó las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

