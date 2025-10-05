5 de octubre de 2025 - 14:37

Influencer denunció un violento ataque antisemita: su vecino le tiró un fierro mientras estaba con su bebé

La joven relató que su vecino la insultó por ser judía y les arrojó un objeto desde un departamento de arriba.

Influencer denunció un violento ataque antisemita: su vecino le tiró un fierro mientras estaba con su bebé.

Influencer denunció un violento ataque antisemita: su vecino le tiró un fierro mientras estaba con su bebé.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La influencer Michelle Iman Schmukler denunció haber sido víctima de un ataque antisemita en su domicilio del barrio porteño de Palermo, perpetrado por un vecino del edificio donde vive junto a su esposo, Idán, y su hijo de ocho meses.

Leé además

Indignación por cánticos antisemitas de egresados de Canning en Bariloche.

"Repudiable": Javier Milei reaccionó al video de los egresados que realizaron cánticos antisemitas

Por Redacción Sociedad
El sujeto la golpeó, amenazó y publicó fotos íntimas.

Golpeó a su pareja, difundió sus fotos íntimas y la amenazó de muerte: terminó detenido

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió ayer al mediodía, cuando Michelle se encontraba con su bebé en el patio de su casa. Según su relato, el agresor comenzó a gritar insultos antisemitas desde el departamento de arriba, haciendo referencia a su religión y a su hijo.

“Escucho del patio de mi casa que hay una persona diciendo: ‘judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’”, relató la influencer en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde mostró su indignación tras el violento episodio.

El agresor le tiro un fierro

La situación escaló cuando el vecino arrojó un fierro desde su ventana, apuntando hacia Michelle y su bebé. “Me tiró un fierro por la ventana”, denunció la mujer.

Tras el ataque, su esposo Idán junto a la policía acudieron al departamento del agresor, quien reconoció haber arrojado el objeto y, según la víctima, lamentó no haber tenido puntería.

“Una persona le tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé de 8 meses y a su mamá y nadie lo detiene. Absolutamente nada”, expresó Idán en el video, por la falta de acción por parte de las autoridades.

Según el matrimonio, la denuncia fue realizada en la comisaría, pero la respuesta judicial fue “insuficiente”. “La denuncia se la mandan a un fiscal y el fiscal de turno contesta: ‘Denle un botón de pánico’”, relató el esposo de Michelle, quien señaló que él vive en el edificio sin ninguna medida restrictiva.

Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos dé atención”, lamentó la influencer.

Michelle Iman Schmukler
La influencer Michelle Iman Schmukler junto a su esposo e hijos.&nbsp;

La influencer Michelle Iman Schmukler junto a su esposo e hijos.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales. Entre los mensajes destacados, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, comentó la publicación y pidió el contacto de Michelle para comunicarse con ella de forma privada.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó a Infobae que, tras recibir la denuncia, se le tomó declaración a la víctima, se le otorgó una nota para retirar un botón antipánico y se dispuso una consigna policial permanente en el domicilio.

Además, se informó que el caso fue derivado a la Oficina de Asuntos Internos "para deslindar las responsabilidades del caso” y guardan las directivas “que ordene la Justicia para avanzar sobre el caso”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dio positivo en alcoholemia, no quiso entregar la licencia y sus acompañantes agredieron a la policía.

Dio positivo en alcoholemia, no quiso entregar la licencia y sus acompañantes agredieron a la policía

Por Redacción Policiales
Marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple femicidio en Florencio Varela

Triple crimen: hay tres prófugos, se refuerza la hipótesis y confirman la participación de 15 personas

Por Redacción Policiales
El policía que detuvo a Pequeño J contó cómo fue el operativo

El policía que detuvo a "Pequeño J" contó cómo fue el operativo: "Solo tenía monedas"

Por Redacción Policiales
El camión donde fue encontrada la droga en Las Heras. Ministerio de Seguridad.

Condenaron a una banda que trajo a Mendoza 22 kilos de cocaína ocultos en un camión

Por Redacción Policiales