Influencer denunció un violento ataque antisemita: su vecino le tiró un fierro mientras estaba con su bebé.

La influencer Michelle Iman Schmukler denunció haber sido víctima de un ataque antisemita en su domicilio del barrio porteño de Palermo , perpetrado por un vecino del edificio donde vive junto a su esposo, Idán , y su hijo de ocho meses.

El hecho ocurrió ayer al mediodía , cuando Michelle se encontraba con su bebé en el patio de su casa. Según su relato, el agresor comenzó a gritar insultos antisemitas desde el departamento de arriba, haciendo referencia a su religión y a su hijo.

“Escucho del patio de mi casa que hay una persona diciendo: ‘judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’”, relató la influencer en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde mostró su indignación tras el violento episodio.

La situación escaló cuando el vecino arrojó un fierro desde su ventana , apuntando hacia Michelle y su bebé. “Me tiró un fierro por la ventana”, denunció la mujer.

Tras el ataque, su esposo Idán junto a la policía acudieron al departamento del agresor, quien reconoció haber arrojado el objeto y, según la víctima, lamentó no haber tenido puntería .

“Una persona le tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé de 8 meses y a su mamá y nadie lo detiene. Absolutamente nada”, expresó Idán en el video, por la falta de acción por parte de las autoridades.

Según el matrimonio, la denuncia fue realizada en la comisaría, pero la respuesta judicial fue “insuficiente”. “La denuncia se la mandan a un fiscal y el fiscal de turno contesta: ‘Denle un botón de pánico’”, relató el esposo de Michelle, quien señaló que él vive en el edificio sin ninguna medida restrictiva.

“Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos dé atención”, lamentó la influencer.

Michelle Iman Schmukler La influencer Michelle Iman Schmukler junto a su esposo e hijos.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales. Entre los mensajes destacados, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, comentó la publicación y pidió el contacto de Michelle para comunicarse con ella de forma privada.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó a Infobae que, tras recibir la denuncia, se le tomó declaración a la víctima, se le otorgó una nota para retirar un botón antipánico y se dispuso una consigna policial permanente en el domicilio.

Además, se informó que el caso fue derivado a la Oficina de Asuntos Internos "para deslindar las responsabilidades del caso” y guardan las directivas “que ordene la Justicia para avanzar sobre el caso”.