Triple crimen: hay tres prófugos, se refuerza la hipótesis y confirman la participación de 15 personas

Entre los prófugos se encuentran dos personas que viajaron con las víctimas a la "casa del horror", y otro que acompañaba en un vehículo aparte a Víctor Sotacuro. Detalles sobre el recorrido de "Pequeño J".

Marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple femicidio en Florencio Varela

Los Andes | Redacción Policiales
La investigación por el triple crimen en Florencio Varela avanza con nuevos datos y más sospechosos en la mira. La policía busca a tres personas más y estiman que en los asesinatos de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) habrían participado al menos 15 personas, entre detenidos y prófugos.

Fuentes judiciales y policiales confirmaron que entre los nombres señalados figura Matías Ozorio, quien, según la investigación, “ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas”.

“Falta detener a dos que iban en la Chevrolet Tracker junto a las víctimas, y uno más que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf”, señalaron los voceros.

El acompañante del último vehículo mencionado fue señalado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego. Si bien en la investigación no dieron mayores detalles sobre esa persona, también la vinculan con un entramado narco.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas

Dónde estaba "Pequeño J" y la hipótesis

Asimismo, señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” se trasladó “en otro vehículo” y pudo haber estado en la vivienda de Florencia Varela, donde se produjo el triple crimen.

“Lo que sí está confirmado es que Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar. Por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas”, detalló la fuente consultada por NA, por lo que faltarían arrestar a seis sujetos más.

En relación a la hipótesis del triple crimen, ratificó la de una “venganza narco”, pero aclaró que la involucrada de manera directa no sería Lara sino otra de las víctimas. “Al parecer, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda ´mexicana´ al grupo de Valverde Victoriano”, señaló el vocero.

