Crimen en Florencio Varela: así fue la detención del quinto acusado en Bolivia

Es acusado de ser uno de los conductores que brindaron apoyo para el traslado de las víctimas, y fue detenido en un hotel en Bolivia.

Nuevo detenido por el triple homicidio de Florencio Varela.

La causa del triple homicidio de Brenda, Morena y Lara, se mantiene en el foco de la sociedad y sumó a un nuevo detenido. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano boliviano con DNI argentino, quien está acusado de ser uno de los conductores que brindaron apoyo logístico a la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Lázaro fue localizado y arrestado en la ciudad de Villazón, Bolivia , en un hospedaje cercano al puente internacional. El procedimiento se llevo a cabo el día jueves por la tarde, en el marco de un operativo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca (Jujuy) y fuerzas de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia. El sospechoso fue aprehendido alrededor de las 20:00 horas y fue trasladado al territorio argentino.

El operativo de traslado contó con custodia por parte de la Brigada de Investigaciones, el Grupo Operativo Frontera, efectivos de la Policía Federal y Gendarmería Nacional. Además, el Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana de La Quiaca dispuso un cerrojo perimetral para evitar la irrupción de medios de comunicación.

Lázaro Sotacuro fue localizado en un hospedaje en Villazón, Bolivia, y luego trasladado a Argentina.

Lázaro Sotacuro fue localizado en un hospedaje en Villazón, Bolivia, y luego trasladado a Argentina.

Según la Agencia Noticias Argentinas, Sotacuro quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 4. Luego de un examen médico en un nosocomio local, fue alojado en la comisaría seccional 17 de La Quiaca, a donde arribó cerca de las 3 de la madrugada de hoy.

Por directiva superior, se dispuso que personal del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEO) realizara el traslado del detenido hacia San Salvador de Jujuy, donde finalmente quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

Las medidas adoptadas fueron supervisadas por la Jefatura Regional, contando con la presencia del fiscal de investigación Omar Alberto Mendivil y el ayudante fiscal Luis Cavanna.

