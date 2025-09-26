26 de septiembre de 2025 - 08:26

El video de Instagram del triple crimen de Lara, Brenda y Morena: "Hubieras visto cómo lloraban, dedo por dedo"

Las tres jóvenes fueron sometidas a torturas antes de ser asesinadas. Todo fue transmitido en vivo en las redes sociales para un grupo cerrado.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas 

Foto:

Gentileza
Relato sobre la transmisión en vivo de las torturas y los asesinatos de Brenda, Lara y Morena

Relato sobre la transmisión en vivo de las torturas y los asesinatos de Brenda, Lara y Morena

Foto:

Gentileza / Crónica
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas

La transmisión en vivo por Instagram de las torturas a Morena, Brenda y Lara: "Así le va a quien me roba"

Por Redacción Policiales
Una de las jóvenes asesinadas apareció en TV hace unas semanas

El perturbador relato en TV de Lara, la más joven de las asesinadas: "Acá hay más plata"

Por Redacción Policiales

“Hubieras visto cómo lloraban las manitas”, fue la frase que apareció en un chat de WhatsApp acerca de las imágenes transmitidas para un grupo cerrado de 45 personas y que abrió la puerta a la descripción de escenas desgarradoras.

Según ese presunto testigo y las capturas divulgadas por Crónica, las jóvenes víctimas fueron sometidas a tormentos para que confesaran el paradero de dólares y cocaína.

Relato sobre la transmisión en vivo de las torturas y los asesinatos de Brenda, Lara y Morena
Relato sobre la transmisión en vivo de las torturas y los asesinatos de Brenda, Lara y Morena

Relato sobre la transmisión en vivo de las torturas y los asesinatos de Brenda, Lara y Morena

En ese contexto, relató que a Lara, la menor, le habrían amputado los dedos de una mano y parte de una oreja antes de ser asesinada: “No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca (...) Por eso le cortaron dedo por dedo”.

Otro de los mensajes filtrados en el mismo grupo hablaba de fotos de los cuerpos ya descuartizados, imágenes que habrían circulado antes de que los cadáveres fueran hallados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela.

“Esto le pasa al que me roba droga”: mensaje disciplinador de un jefe narco peruano

La hipótesis de los investigadores se mantiene firme: el móvil fue un ajuste de cuentas narco vinculado al robo de cocaína. En la transmisión en vivo por redes, que ya había confirmado el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el líder de la organización -apodado “Pequeño J”, un ciudadano peruano de 23 años actualmente prófugo- habría lanzado un mensaje mafioso: “Esto le pasa al que me roba droga”.

“El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”, afirmó el ministro de Seguridad.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Subrayó que las tres chicas fueron engañadas con una falsa invitación a una fiesta el viernes pasado a la noche: “Creían que iban a participar en un evento al que las habían invitado. Van por su propia voluntad con alguien que se había ganado su confianza”.

De acuerdo con los informes forenses, las víctimas fueron asesinadas entre las 3 y las 6 de la mañana del sábado, horas después de la famosa transmisión por Instagram.

Los cuatro detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez
Los cuatro detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Los cuatro detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Según las autopsias, Lara (15) fue asesinada de una puñalada en el cuello. A Morena (20) y Brenda (20) les aplicaron puntazos. A Brenda le quebraron el cuello y la golpearon; a Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza.

