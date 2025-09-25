El posteo de la hermana de Lara Gutiérrez que inquietó sobre el asesinato: "¿Entregarla?"

La confirmación de la identidad de los cuerpos hallados en Florencio Varela abrió un nuevo capítulo de dolor y sospechas. Agostina, la hermana mayor de Lara Gutiérrez -la adolescente de 15 años asesinada junto a Brenda del Castillo (20) y Morena Verri (20) - utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un fuerte mensaje.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana”, escribió Agostina en una historia publicada horas después de conocerse la triste noticia.

La joven también denunció haber sufrido un ataque a tiros contra su casa. “Hijo de p..., me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Lcty yo también la perdí a mi hermana” , añadió en otro posteo.

Entre la rabia y el dolor, Agostina también compartió imágenes y videos junto a Lara. “Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor ya no podemos más”, escribió junto a un recuerdo de un brindis familiar.

La historia de Agostina, la hermana de Lara Gutiérrez: polémica y dudas

En otro mensaje, dejó ver el vacío que le provoca la pérdida: “Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas, vos me querías ver bien y me peleabas. Quién me va a retar como vos lo hacías, quién me va a defender como vos lo hacías. Vos fuiste mi todo, te amo Laraaaaaaaa”.

Más tarde subió un segundo video, esta vez mostrando a Lara mientras dormía en la casa de su abuela. “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale XFAVOR Lara”, escribió en ese mensaje cargado de nostalgia.

Además, en C5N, la abuela de Lara expresó al aire: "¿Te pensás que Agostina la va a entregar a su hermana?". Dijo que no conoce al que tuvo "los huevos suficientes" para disparar a su casa, y le pidió que vaya a agarrar a "los peruanos" que mataron "a las tres chicas" en Florencio Varela.

El crimen de Lara, Brenda y Morena fue transmitido en vivo por TikTok

La investigación reveló que Morena, Brenda y Lara fueron torturadas y asesinadas en el marco de una venganza narco. El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó que el ataque fue transmitido en vivo a través de un grupo cerrado de TikTok, donde el jefe de la organización criminal pronunció la frase: “Así le va a quien me roba”.

El origen del conflicto estaría en la sospecha de que Lara habría sustraído varios kilos de cocaína a un integrante de la banda, con base en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. La supuesta “invitación a una fiesta” con una promesa de 300 dólares fue en realidad una trampa mortal.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas Gentileza

Por el caso quedaron detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana, y los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Todos fueron imputados por homicidio triplemente agravado.

Para los investigadores, el brutal ataque fue tanto un acto de venganza personal como un mensaje disciplinador hacia otros miembros de la red narco.