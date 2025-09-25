25 de septiembre de 2025 - 11:25

El posteo de la hermana de Lara Gutiérrez que inquietó sobre el asesinato: "¿Entregarla?"

La casa de la abuela de la joven de 15 años fue atacada a tiros. Sigue la conmoción por el triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verri y Brenda del Castillo.

Agostina, hermana de Lara Gutiérrez, hizo un polémico posteo en Instagram. Su abuela también defendió la misma postura.

Agostina, hermana de Lara Gutiérrez, hizo un polémico posteo en Instagram. Su abuela también defendió la misma postura.

Foto:

La historia de la hermana de Lara Gutiérrez: polémica y dudas

La historia de la hermana de Lara Gutiérrez: polémica y dudas

Foto:

Instagram
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Tini y María Becerra pidieron justicia por el triple femicidio den Buenos Aires. 

"Tengo miedo por todas”: Tini, María Becerra y más famosas pidieron justicia por Lara, Morena y Brenda

Por  Redacción  y Redacción Sociedad
Una de las jóvenes asesinadas apareció en TV hace unas semanas

El perturbador relato en TV de Lara, la más joven de las asesinadas: "Acá hay más plata"

Por Redacción Policiales

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana”, escribió Agostina en una historia publicada horas después de conocerse la triste noticia.

La joven también denunció haber sufrido un ataque a tiros contra su casa. “Hijo de p..., me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Lcty yo también la perdí a mi hermana”, añadió en otro posteo.

La historia de Agostina, la hermana de Lara Gutiérrez: polémica y dudas
La historia de Agostina, la hermana de Lara Gutiérrez: polémica y dudas

La historia de Agostina, la hermana de Lara Gutiérrez: polémica y dudas

Entre la rabia y el dolor, Agostina también compartió imágenes y videos junto a Lara. “Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor ya no podemos más”, escribió junto a un recuerdo de un brindis familiar.

En otro mensaje, dejó ver el vacío que le provoca la pérdida: “Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas, vos me querías ver bien y me peleabas. Quién me va a retar como vos lo hacías, quién me va a defender como vos lo hacías. Vos fuiste mi todo, te amo Laraaaaaaaa”.

Embed

Más tarde subió un segundo video, esta vez mostrando a Lara mientras dormía en la casa de su abuela. “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale XFAVOR Lara”, escribió en ese mensaje cargado de nostalgia.

Además, en C5N, la abuela de Lara expresó al aire: "¿Te pensás que Agostina la va a entregar a su hermana?". Dijo que no conoce al que tuvo "los huevos suficientes" para disparar a su casa, y le pidió que vaya a agarrar a "los peruanos" que mataron "a las tres chicas" en Florencio Varela.

El crimen de Lara, Brenda y Morena fue transmitido en vivo por TikTok

La investigación reveló que Morena, Brenda y Lara fueron torturadas y asesinadas en el marco de una venganza narco. El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó que el ataque fue transmitido en vivo a través de un grupo cerrado de TikTok, donde el jefe de la organización criminal pronunció la frase: “Así le va a quien me roba”.

El origen del conflicto estaría en la sospecha de que Lara habría sustraído varios kilos de cocaína a un integrante de la banda, con base en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. La supuesta “invitación a una fiesta” con una promesa de 300 dólares fue en realidad una trampa mortal.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Guti&eacute;rrez, las j&oacute;venes asesinadas

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas

Por el caso quedaron detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana, y los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Todos fueron imputados por homicidio triplemente agravado.

Para los investigadores, el brutal ataque fue tanto un acto de venganza personal como un mensaje disciplinador hacia otros miembros de la red narco.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas 

La transmisión en vivo por TikTok de las torturas a Morena, Brenda y Lara: "Así le va a quien me roba"

Por Redacción Policiales
Famosas del espectáculo, entre ellas Emilia Mernes y Lali Espósito, se pronunciaron ante el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, La Matanza.

Lali, Emilia, Dalma Maradona y más famosas exigieron justicia tras el triple feminicidio en Florencio Varela

Por Redacción Espectáculos
las autopsias a las jovenes asesinadas en florencio varela revelaron un dato estremecedor

Las autopsias a las jóvenes asesinadas en Florencio Varela revelaron un dato estremecedor

Por Redacción Policiales
Habló la madre de una de las asesinadas en Florencio Varela

Habló la madre de una de las asesinadas en Florencio Varela :"Que paguen todos los que tengan que pagar"

Por Redacción Policiales