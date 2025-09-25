25 de septiembre de 2025 - 13:20

El video de la "casa del horror" donde torturaron y mataron a Morena, Brenda y Lara

Las imágenes muestran el interior de la vivienda donde las tres jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas. La Justicia investiga un triple femicidio ligado al narcotráfico.

El jardín de la casa de Florencio Varela donde encontraron los cuerpos de Morena, Brenda y Lara.&nbsp;

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Por Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Las jóvenes habían desaparecido la semana pasada y este miércoles sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una vivienda ubicada en las calles Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
Así es la casa del horror donde hallaron asesinadas a Lara, Brenda y Morena

Las imágenes muestran un jardín descuidado, con tierra removida, bolsas de basura, ropa tirada y paredes con manchas que aparentan ser de sangre. Fue en ese sector donde los investigadores localizaron los restos de las tres víctimas.

En las paredes hay manchas de sangre.

Según fuentes policiales, al llegar a la casa encontraron un fuerte olor a cloro y rastros de sangre en pisos y paredes. Dos de los sospechosos, un hombre y una mujer de 18 y 19 años, fueron detenidos en el momento en que intentaban limpiar la escena con lavandina.

Tras el hallazgo, el fiscal de la causa, Gastón Dupláa, ordenó el cierre de la propiedad y la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, junto a la brigada canina especializada en búsqueda de drogas y restos humanos. Fue así que se detectó el sector de tierra removida que reveló el destino final de las jóvenes.

En el avance de la causa, los investigadores identificaron a los propietarios de la vivienda: una pareja de 27 y 28 años, vinculados al narcotráfico. Él, un presunto narco peruano con operaciones en la villa 1-11-14, fue detenido junto a su pareja en un hotel alojamiento de la zona.

En total, cuatro personas están detenidas e imputadas por homicidio agravado. Ante la hipótesis de homicidio narco se sumó a la investigación la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Brenda Del Castillo (24) y Morena Verri (20), las jóvenes asesinadas junto a Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas

Tini y María Becerra pidieron justicia por el triple femicidio den Buenos Aires. 

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas 

