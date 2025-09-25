El video de la "casa del horror" donde torturaron y mataron a Morena, Brenda y Lara

El posteo de la hermana de Lara Gutiérrez que inquietó sobre el asesinato: "¿Entregarla?"

El perturbador relato en TV de Lara, la más joven de las asesinadas: "Acá hay más plata"

Las jóvenes habían desaparecido la semana pasada y este miércoles sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una vivienda ubicada en las calles Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone .

Las imágenes muestran un jardín descuidado, con tierra removida, bolsas de basura, ropa tirada y paredes con manchas que aparentan ser de sangre. Fue en ese sector donde los investigadores localizaron los restos de las tres víctimas.

Según fuentes policiales, al llegar a la casa encontraron un fuerte olor a cloro y rastros de sangre en pisos y paredes. Dos de los sospechosos, un hombre y una mujer de 18 y 19 años, fueron detenidos en el momento en que intentaban limpiar la escena con lavandina.

El video de la "casa del horror": así hallaron los cuerpos de Morena, Brenda y Lara

Tras el hallazgo, el fiscal de la causa, Gastón Dupláa , ordenó el cierre de la propiedad y la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense , junto a la brigada canina especializada en búsqueda de drogas y restos humanos. Fue así que se detectó el sector de tierra removida que reveló el destino final de las jóvenes.

Embed PRIMERO EN C5N | Así es la casa del horror por dentro en la que se cometió el triple femicidio



En el avance de la causa, los investigadores identificaron a los propietarios de la vivienda: una pareja de 27 y 28 años, vinculados al narcotráfico. Él, un presunto narco peruano con operaciones en la villa 1-11-14, fue detenido junto a su pareja en un hotel alojamiento de la zona.

En total, cuatro personas están detenidas e imputadas por homicidio agravado. Ante la hipótesis de homicidio narco se sumó a la investigación la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).