Quién es el "Pequeño J", el narco peruano señalado como cerebro del triple femicidio en Florencio Varela

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron brutalmente asesinadas tras una emboscada. Ahora, en La Matanza, se está realizando el velatorio de una de ellas.

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela apunta cada vez con más fuerza a un líder narco peruano conocido como “Pequeño J” o “Julito”. Según los investigadores, este joven de 23 años habría sido quien ideó los asesinatos de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

El acusado tiene un pedido de captura internacional, mientras que cuatro integrantes de su banda ya fueron detenidos. Los fiscales esperan que estas detenciones permitan esclarecer cómo se planificó la brutal emboscada que terminó con la vida de las jóvenes.

Líder narco y la casa del horror: cómo sigue la investigación Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dio detalles acerca del líder narco, la casa del horror, allanamientos y la causa. “El narco responsable ya tiene pedido de captura, se hace llamar el Pequeño J o Julito. Está confirmado que tiene 23 años y es peruano”, destacó.

Conforme a lo detallado, no saben por el momento “qué fue lo que pasó”, pero “despertó la ira de esta persona”, por lo que “decidió disciplinar por un vivo en redes mostrando el asesinato”. Acerca de las maniobras, Alonso indicó: “La forma en la que secuestraron a las chicas, estaba hecho para que quede impune”.

Respecto a la particularidad de la camioneta blanca, señaló que empezaron a buscar por todos lados, hasta que observaron que “entró a Florencio Varela y nunca salió”. “Cuando nos damos cuenta de que la camioneta era adúltera, supimos que había premeditación”, añadió el funcionario.