Quién es el "Pequeño J", el narco peruano señalado como cerebro del triple femicidio en Florencio Varela

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela apunta cada vez con más fuerza a un líder narco peruano conocido como “Pequeño J” o “Julito”. Según los investigadores, este joven de 23 años habría sido quien ideó los asesinatos de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).
El acusado tiene un pedido de captura internacional, mientras que cuatro integrantes de su banda ya fueron detenidos. Los fiscales esperan que estas detenciones permitan esclarecer cómo se planificó la brutal emboscada que terminó con la vida de las jóvenes.
Líder narco y la casa del horror: cómo sigue la investigación
Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dio detalles acerca del líder narco, la casa del horror, allanamientos y la causa. “El narco responsable ya tiene pedido de captura, se hace llamar el Pequeño J o Julito. Está confirmado que tiene 23 años y es peruano”, destacó.
Conforme a lo detallado, no saben por el momento “qué fue lo que pasó”, pero “despertó la ira de esta persona”, por lo que “decidió disciplinar por un vivo en redes mostrando el asesinato”. Acerca de las maniobras, Alonso indicó: “La forma en la que secuestraron a las chicas, estaba hecho para que quede impune”.
Respecto a la particularidad de la camioneta blanca, señaló que empezaron a buscar por todos lados, hasta que observaron que “entró a Florencio Varela y nunca salió”. “Cuando nos damos cuenta de que la camioneta era adúltera, supimos que había premeditación”, añadió el funcionario.
El video de la "casa del horror": así hallaron los cuerpos de Morena, Brenda y Lara
El jardín de la casa de Florencio Varela donde encontraron los cuerpos de Morena, Brenda y Lara.
“La ruta de los teléfonos fue desde La Matanza, General Paz, Lomas de Zamora, Florencio Varela, plantada y de ahí a Barracas”, detalló respecto a los celulares activados de las víctimas. A su vez, contó que el plan comenzó horas antes cuando los acusados “llegaron el viernes a la casa y cavaron el pozo”.
Para Alonso, el objetivo “era que pasen como desaparecidas y que se acuse a una red de trata o un novio violento”. “Cuando le damos trascendencia pública, les estamos quitando poder a la banda”, sumó.
Transmisión en vivo de los crímenes
Al ser consultado por el aterrador dato de que los crímenes fueron transmitidos por redes sociales, respondió: “Estimamos que hubo 40 o 45 personas mirando el vivo de Instagram”.
Por último, también dio pormenores de los allanamientos realizados en la noche del miércoles en Villa Zavaleta: “No podíamos decir mucho, teníamos expectativas”.
“Allanamos dos objetivos, donde encontramos dinero y viandas en buen estado. Zavaleta es una base logística y la hipótesis es que Florencio Varela también lo era”, señaló.