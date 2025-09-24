El colectivo "Ni Una Menos Mendoza" se manifestó tras el triple femicidio en Florencio Varela

Alerta amarilla por viento en Mendoza antes de la llegada de tormentas severas: a qué sectores afectará

Las jóvenes habían desaparecido el fin de semana pasado y este miércoles, tras procedimientos de la Policía Científica en una vivienda de Florencio Varela, hallaron los tres cuerpos descuartizados, los cuales fueron reconocidos por las familias de las víctimas.

En nuestra provincia, la manifestación fue convocada por el movimiento Ni Una Menos Mendoza en la Legislatura , frente a la Plaza Independencia. Después de las 19, cientos de mujeres se acercaron para repudiar la violencia de género y en particular el triple femicidio que en Florencio Varela , que tuvo como víctimas a tres adolescentes.

Bajo aplausos y acompañando con el canto “Ni una menos, vivas nos queremos” y “señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”, mujeres de distintas edades se sumaron a la manifestación.

En el lugar, mujeres del movimiento se expresaron a través de un megáfono. “El triple femicidio en La Matanza conmueve al país y nos enfrenta otra vez a la crueldad extrema de la violencia patriarcal. Tres jóvenes fueron asesinadas con brutalidad, y la cobertura mediática volvió a insistir en poner el acento en su conducta, en sus vidas privadas, en sus vínculos", expresaron con furia.

A su vez, apuntaron contra el gobierno actual de Milei. “La gestión de Javier Milei recorta el financiamiento destinado a las políticas de género, clausura programas de asistencia y desarticula espacios que brindan apoyo a mujeres y diversidades en situación de violencia. Al mismo tiempo, desde el Estado se ejerce violencia institucional, y se impulsa la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal, lo cual representa un grave retroceso que busca borrar del debate público la expresión más extrema de la violencia machista”

Además, remarcaron que en lo que va del año, Mendoza ya registra 8 femicidios y “la situación nacional agrava el panorama”.

En otro fragmento del discurso, desde el movimiento Ni Una Menos resaltaron la gravedad de la situación actual en materia de femicidios. “Hoy Argentina supera el centenar de femicidios en lo que va del año. Mendoza sigue siendo una de las provincias con mayor índice de asesinatos por violencia de género. Estas cifras no son estadísticas aisladas, son la muestra de un Estado que retira recursos, tolera la impunidad y habilita con sus políticas —o con su falta de políticas— la continuidad del terrorismo patriarcal”.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Gentileza

Para finalizar, desde Ni Una Menos Mendoza denunciaron la complicidad de los tres poderes del Estado en este escenario de violencia. “Exigimos justicia real para las víctimas y sus familias, investigación sin privilegios ni encubrimientos, y políticas públicas sostenidas con presupuesto, perspectiva de género y participación social. ¡Por Brenda, Lara y Morena! ¡Por todas! ¡Paren de matarnos!”, concluyeron.

Además, se realizaron movilizaciones en distintas ciudades de todo el país como Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Corrientes, San Luis, Córdoba, Salta y Paraná tras el triple femicidio.

Este miércoles fueron encontrados en Florencio Varela los cuerpos de las dos adolescentes que estaban desaparecidas desde el viernes pasado. La camioneta blanca en la que se las vio subir la noche del 19 de septiembre fue hallada incendiada, a pocos metros del lugar donde se descubrieron los restos.

La principal línea de investigación, encabezada por el fiscal Gastón Duplaá de la UFI Descentralizada N.º 2 de La Matanza, apunta a que el crimen estaría vinculado a una organización narco que opera en la villa 1-11-14, en el barrio porteño de Flores.