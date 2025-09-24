Habló la madre de una de las asesinadas en Florencio Varela :"Que paguen todos los que tengan que pagar"

La madre de Brenda, una de las tres jóvenes que fue asesinada en el partido bonaerense de Florencio Varela, reclamó hoy que “paguen todos los que tengan que pagar".
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas y descuartizadas el fin de semana. Sus restos fueron hallados este miércoles en Florencio Varela.
Paula dialogó con la prensa y expresó su dolor por el triple femicidio: “Me sacaron a mi hija y quiero que paguen”. “Les agradezco a todos los que nos están acompañando en este duro momento”, agregó la madre de Brenda.
Las tres víctimas, que estaban desaparecidas desde el viernes, fueron encontradas asesinadas y descuartizadas este miércoles en la zona sur. Las primeras pericias en el lugar indican que los homicidios se habrían producido el mismo viernes, el día de las desapariciones.
Respecto a la investigación, hasta el momento hay cuatro detenidos que estarían vinculadas a un líder narco de nacionalidad peruana, las que tendrían domicilio alternativamente entre el bajo Flores y el sur del Conurbano.
Luego de que esta mañana encontraran los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) difundieron un video de seguridad donde se ve el momento en que las tres jóvenes suben a una camioneta blanca.
Se trata de un registro clave que utilizaron los investigadores para rastrear el vehículo y llegar hasta una vivienda en Florencio Varela, donde fueron hallados los tres cuerpos descuartizados de las jóvenes que estaban desaparecidas desde la semana pasada.
Las imágenes, a las que accedió TN, muestran cómo Lara, de 15 años, se sentó en el asiento del acompañante, mientras que Brenda y Morena ocuparon los asientos traseros de la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Segundos después, el conductor dobló hacia la izquierda y se dirigió al sur del conurbano bonaerense.
Estas imágenes permitieron confirmar que las tres chicas habían subido al vehículo. Además, se descubrió que la patente era robada y que el rodado no estaba identificado.
Con el material en mano, los investigadores trazaron el recorrido de la camioneta hasta llegar a una casa ubicada en las calles Chañar y Jachal, en Florencio Varela. Allí, tras un allanamiento, se encontraron manchas de sangre, lo que llevó a la detención de un hombre y una mujer que se encontraban en la vivienda.