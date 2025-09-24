Habló la madre de una de las asesinadas en Florencio Varela :"Que paguen todos los que tengan que pagar"

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas y descuartizadas el fin de semana. Sus restos fueron hallados este miércoles en Florencio Varela.

Habló la madre de una de las asesinadas en Florencio Varela

La madre de Brenda, una de las tres jóvenes que fue asesinada en el partido bonaerense de Florencio Varela, reclamó hoy que “paguen todos los que tengan que pagar".

Paula dialogó con la prensa y expresó su dolor por el triple femicidio: “Me sacaron a mi hija y quiero que paguen”. “Les agradezco a todos los que nos están acompañando en este duro momento”, agregó la madre de Brenda.

Las tres víctimas, que estaban desaparecidas desde el viernes, fueron encontradas asesinadas y descuartizadas este miércoles en la zona sur. Las primeras pericias en el lugar indican que los homicidios se habrían producido el mismo viernes, el día de las desapariciones.

Respecto a la investigación, hasta el momento hay cuatro detenidos que estarían vinculadas a un líder narco de nacionalidad peruana, las que tendrían domicilio alternativamente entre el bajo Flores y el sur del Conurbano.

Luego de que esta mañana encontraran los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) difundieron un video de seguridad donde se ve el momento en que las tres jóvenes suben a una camioneta blanca.