"Tengo miedo por todas”: Tini, María Becerra y más famosas pidieron justicia por Lara, Morena y Brenda

“Basta de mirar para otro lado. Basta de callar. Dejemos de naturalizar la inseguridad y la injusticia. Esto no puede pasar más. No hay palabras para el dolor”, posteó en Instagram “La Nena de Argentina”. La cantante también envió fuerza para las familias de las víctimas.

Tini y Lali escribieron lo mismo “Justicia por Brenda, Lara y Morena”; mientras que la jurado de La Voz Argentina 2025 compartió en sus historias el posteo de Ofelia Fernández, exlegisladora porteña por el justicialismo.

La dirigente política escribió: “Mataron a 3 pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotrafico que está siempre y a la vez parece invisible. Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos”. Y alentó a hacer lo que pida la familia, aunque ya se supo que el colectivo feminista convocó a una marcha nacional este sábado 27 .

“No hay cosas nuevas que decir, las dijimos mil veces. Intento no repetirme tan alevosamente, pero y si la vida se repite, si la muerte se nos repite, no hay nuevas palabras la verdad”, razonó la conductora de “Sería Increíble”. Y para quienes cuestionan de qué trabajaban las mujeres agregó: “dejen de buscar motivos para liberarse. No es ni por salir de noche, subir un auto, qué importa, sos mujer y respirás y ya es motivo suficiente, ¿cuántos casos más necesitan? sos mujer y respirás y ya es motivo suficiente hasta que ya no respirás”.

La actriz de “Envidiosa” e influencer Agustina Suásquita, más conocida como “Papry”, recordó la polémica publicidad de Shell donde simulaban embolsar a una mujer y remarcó la importancia de los mensajes que se dan en medios de comunicación y redes sociales.

“Mientras acá se sigue naturalizando la misoginia y la violencia afuera nos siguen matando como si fuéramos nada. Harta estoy de tener que ver estas noticias. Tengo miedo por mis amigas, mis hermanas, por todas”, lamentó.

El triple femicidio que estremece al país

Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron víctimas de torturas que terminaron en sus muertes, un hecho transmitido en vivo por TikTok para un grupo cerrado de seguidores. Según confirmó el Ministerio de Seguridad bonaerense, 45 personas lo vieron en vivo.

La investigación detalla que el viernes las jóvenes fueron engañadas con una falsa invitación a una fiesta, donde les ofrecieron 300 dólares a cada una. Detrás de la trampa estaba la sospecha de que Lara había robado varios kilos de cocaína a un colaborador de un poderoso jefe narco asentado en la villa 1-11-14 del Bajo Flores (CABA).