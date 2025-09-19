La nueva canción de Tini y María Becerra: vuelven juntas a cuatro años de "Miénteme"

Cuatro años ya pasaron de “ Miénteme ”, el éxito musical que estuvo entre las canciones más escuchadas del mundo en Spotify. Ahora Tini Stoessel y María Becerra redoblaron la apuesta con una nueva canción de desamor y una escena romántica entre ellas.

“Hasta que me enamoro” se llama el nuevo tema que ya supera las 600 mil reproducciones en YouTube en 24 horas. Con un escenario de un psiquiátrico futurista, el videoclip pone en escena un romance, el de las artistas.

“No puedo más de la emoción, es un temazo, estoy demasiado feliz con el video, la canción, con terminar la historia de Shanina. Con una canción tan importante, con una persona tan importante. Gracias por el cariño que nos han dado”, explicó María Becerra en un vivo de Instagram que hizo junto a Tini minutos antes del lanzamiento del tema.

Embed - Maria Becerra, TINI - HASTA QUE ME ENAMORO (Official Video) | SHANINA: PARTE III

La canción es un afrobeat y concluye el universo del alter ego de María, “Shanina” que vino a servir como una terapia para Becerra luego de perder dos embarazos y estar al borde de la muerte. La artista contó, en varias oportunidades, sus personajes le permitieron escribir de temas que no necesariamente le estaban sucediendo a ella y salir de las melodías oscuras que sentía.

Para María, Stoessel venía a ayudarla a cerrar una historia que era ideal para retomar su vínculo profesional y de amistad . El universo de este alter ego requería actuación e interpretación, algo que la creadora de “Universidad” tiene bastante claro.

“Siento que se dio en un momento de nuestras vidas más allá de la canción, como que empezamos a conectar con nuestras vidas nuevamente, después de mucho tiempo de no haber hablado tan profundo. Eso también nos llevó a poder hacer este proyecto y esta canción de la manera en la que salió”, contó Tini.

Compromiso de cantar juntas en el escenario

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Becerra (@mariabecerra)

Ambas recordaron cómo fueron los dos días de grabación de “Miénteme”, lo chicas que eran y el crecimiento que tuvieron desde ese momento. Para cerrar, ambas se comprometieron a estar en los shows de las otras, María con sus dos shows en River, con una modalidad 360°, y Tini con sus eras en el festival “Futttura” que ya tiene siete fechas agotadas en Tecnópolis.