La polémica respuesta de la China Suárez a Benjamín Vicuña porque sus hijos están escolarizados en Turquía

La China Suárez volvió a encender la polémica en torno a su relación con Benjamín Vicuña y a la crianza de sus hijos en común. La actriz reveló que sus hijos menores, Magnolia y Amancio, ya están escolarizados en Turquía , país en el que se instalaron recientemente.

La serie de Netflix sobre las hermanas que lideraron una red de prostitución y mataron a casi 100 personas

Punto de no retorno: crece la tensión entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por la tenencia de sus hijos

La noticia habría tomado por sorpresa al propio Vicuña, quien, según trascendió, se habría enterado de esta situación por una publicación en redes sociales de su expareja.

La actriz compartió una foto de sus tres hijos vestidos con el uniforme de la institución a la que asisten desde hace dos semanas. En esa misma publicación, destacó la rápida adaptación de los niños y el entusiasmo por aprender un nuevo idioma.

La imagen, sin embargo, abrió la puerta a la controversia, ya que el actor chileno no estaba al tanto de esta decisión educativa que los involucra directamente. El abogado de Vicuña y luego él mismo en diálogo con la periodista Angie Balbiani, expresaron que el artista no conocía sobre la escolarización de sus hijos.

Días atrás, se conoció que Vicuña había pedido que Magnolia y Amancio falten al colegio para poder viajar con él a Uruguay , donde se instalará en los próximos meses para el rodaje de una película.

Sin embargo, Suárez negó esa posibilidad con el mismo argumento que el propio Vicuña había usado anteriormente: que los chicos no pierdan más días de clase. El cruce de posturas terminó con un comentario irónico de la actriz que apuntó directamente contra el padre de sus hijos.

Qué dijo la China Suárez tras la polémica por escolarizar a sus hijos en Turquía

En diálogo con Gustavo Méndez, el único periodista que habla con la actriz, Suárez lanzó: “Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados”. Y, sin esquivar la tensión, agregó: “Ahora Benjamín no se tiene que molestar que sus hijos falten al colegio”.

La respuesta irónica de Eugenia Suárez no pasó desapercibida, como el hecho de que ella escolarizó en Turquía a sus hijos, como Wanda Nara hizo con los suyos en Argentina, lo que molestó a Mauro Icardi, un tema por el que llevan enfrentados varios meses.