Punto de no retorno: crece la tensión entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por la tenencia de sus hijos

Le dió con todo: L-Gante le respondió a Wanda Nara luego de una supuesta propuesta de casamiento

Durante ese tiempo comenzaron clases en un colegio internacional para no retrasar su aprendizaje antes de regresar a la Argentina , lo que generó tensión con su padre chileno.

En sus redes, la actriz compartió imágenes de este proceso: un collage con los tres hermanos vestidos con uniforme escolar, abrazados y sonrientes, Magnolia descansando tras una jornada de estudio y otras escenas de la rutina en su nuevo hogar. Acompañó la publicación con un mensaje directo.

“ Estoy orgullosa de ustedes . Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma ”. El posteo, fechado el 27 de agosto, sumó una frase que encendió las alarmas: “ Dos semanas en un nuevo colegio , apartadísimos, felices”.

El detalle reavivó la disputa porque, según el acuerdo con Vicuña, solo Rufina puede residir de forma permanente con ella en el exterior, mientras que Magnolia y Amancio tienen permisos limitados de viaje.

El conflicto entre Benjamín Vicuña y la actriz

El tema escaló en los medios cuando Mariana Fabbiani adelantó en su programa que la inscripción en una escuela turca podría implicar una violación al acuerdo legal. Guido Záffora profundizó: “Entre ellos no hay diálogo y lo que intentan los abogados por estas horas es generar un diálogo, aunque sea escueto, aunque sea un sí o un no”.

Embed AHORA: LA CHINA SUÁREZ ESCOLARIZÓ A SUS HIJOS EN TURQUÍA



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/Kza3o0xxS6 — América TV (@AmericaTV) September 18, 2025

Según el panelista, desde el entorno de Vicuña sostienen que no existió escolarización formal, aunque sí consultas previas que el actor conoció a través de sus hijos.

Benjamín Vicuña y la China Suárez

Martín Candalaft aportó más detalles: “Es para no perder el inglés. Ella los anotó por 20 días en el colegio de allá, es un apoyo escolar, le pareció un tema menor y no hizo falta avisar”. Záffora agregó que el chileno se enteró por un llamado telefónico de los niños, lo que agudizó la molestia. Desde el lado de Vicuña, los abogados consideran que cualquier inscripción vulnera el acuerdo. En cambio, desde el círculo de Suárez insisten en que se trató de un refuerzo académico temporal y no de un cambio formal de escolaridad.