11 de septiembre de 2025 - 21:23

Le dió con todo: L-Gante le respondió a Wanda Nara luego de una supuesta propuesta de casamiento

El cantante habló sobre su ruptura con la modelo. Además Wanda Nara presentó públicamente a su nueva pareja.

Wanda Nara y L-Gante otra vez juntos

Por Redacción Espectáculos

Un nuevo capítulo de la batalla mediática: Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que voy por todo y contra todos.

Explotaron las redes: Mauro Icardi filtró una dura indirecta a Wanda Nara después de taparse su tatuaje

Wanda Nara.

El cumbiero sostuvo incluso que ella lo tentó con un auto de lujo: “Me dijo, ‘si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’”.

La dura de respuesta de L-Gante

En diálogo con Caras TV, Elián Valenzuela explicó que en su relación con Wanda se habló de todo, desde hijos hasta matrimonio, pero que nunca esperó que ella lo expusiera de esa manera. “La verdad, yo logré llegar a tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, de casamiento, de todo y aún así no lo podía creer”, expresó. Y agregó: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Quizás si me decía, ‘por todo lo que recorrimos, porque encajamos súper bien’, sin Ferrari ni nada, hubiera pensado en ir para adelante”.

Wanda Nara con L- Gante.

El músico insistió en que no se dejó llevar por lo material y aclaró que el distanciamiento con Wanda se dio por un desgaste natural. “Viste que no nos hablamos hace un par de fechas y a ella le encanta tirar bombas que traccionen”, lanzó. También reconoció que la relación con Mauro Icardi fue un factor de incomodidad constante.

“Siempre lo veo como una molestia a la hora de respirar de su expareja. En un momento dije ‘mejor ni me meto, me quita el enfoque de lo mío y yo todavía no soy tan millonario como ellos para andar perdiendo el tiempo’”.

Aun así, L-Gante aseguró no guardar rencor. “Solo hoy me río de eso. Lo mejor y lo más sincero es desearle lo mejor a él, a Wanda, a la pareja de él. Le sacamos jugo a todo lo que generamos juntos. Ella me sacó jugo, y yo a ella también”, afirmó con humor.

La supuesta propuesta de casamiento

Por su parte, Wanda había relatado en Ferne con Grego (Telefe) que Elián le propuso casamiento. “Me pasó que la última vez que hablé con Elián me dijo: ‘Quiero casarme con vos’. Entonces me quedo pensando, digo: ‘¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido?’. Porque es muy fuerte”, contó, recordando además episodios complejos de su vida personal, como la separación de Maxi López y las turbulencias con Mauro Icardi.

Wanda Nara y L-Gante separados.
