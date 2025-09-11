Le dió con todo: L-Gante le respondió a Wanda Nara luego de una supuesta propuesta de casamiento

El cantante habló sobre su ruptura con la modelo. Además Wanda Nara presentó públicamente a su nueva pareja.

El mismo día en que Wanda Nara presentó públicamente a su nuevo novio, el entrenador Martín Migueles, L-Gante mostró su malestar por las declaraciones de la conductora de MasterChef Celebrity. Según contó, en una entrevista con Grego Rosello, Wanda aseguró que él le había pedido casamiento, algo que el músico desmintió y calificó de ofensivo.

El cumbiero sostuvo incluso que ella lo tentó con un auto de lujo: “Me dijo, ‘si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’”.

Embed SIN FILTRO: L-GANTE MANDÓ AL FRENTE A WANDA NARA



"Me ofreció una Ferrari para casarnos"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/n1RubtBttl — América TV (@AmericaTV) September 11, 2025 La dura de respuesta de L-Gante En diálogo con Caras TV, Elián Valenzuela explicó que en su relación con Wanda se habló de todo, desde hijos hasta matrimonio, pero que nunca esperó que ella lo expusiera de esa manera. “La verdad, yo logré llegar a tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, de casamiento, de todo y aún así no lo podía creer”, expresó. Y agregó: “No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Quizás si me decía, ‘por todo lo que recorrimos, porque encajamos súper bien’, sin Ferrari ni nada, hubiera pensado en ir para adelante”.

Wanda Nara Wanda Nara con L- Gante. Web El músico insistió en que no se dejó llevar por lo material y aclaró que el distanciamiento con Wanda se dio por un desgaste natural. “Viste que no nos hablamos hace un par de fechas y a ella le encanta tirar bombas que traccionen”, lanzó. También reconoció que la relación con Mauro Icardi fue un factor de incomodidad constante.

“Siempre lo veo como una molestia a la hora de respirar de su expareja. En un momento dije ‘mejor ni me meto, me quita el enfoque de lo mío y yo todavía no soy tan millonario como ellos para andar perdiendo el tiempo’”.