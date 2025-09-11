Wanda Nara se mostró muy "hot" con su entrenador y borró el video

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un video en sus redes sociales que rápidamente encendió las especulaciones. En medio de los rumores de romance con Martín Migueles , la empresaria subió un video que no pasó desapercibido, aunque lo borró a los pocos minutos.

Las imágenes corresponden a la fiesta de cumpleaños de su hermana, Zaira Nara , y dejaron ver que entre ella y Migueles podría existir algo más que una simple amistad.

En la grabación, Wanda se mostró muy “hot” frente al espejo junto al vecino de Nordelta , quien también es amigo de Elías Piccirillo , el exmarido de Jésica Cirio , actualmente detenido.

Durante los últimos días, la conductora de Masterchef Celebrity fue vista en diferentes eventos acompañada por Migueles , que siempre se mantuvo cerca de ella. En un principio se especuló con que podía tratarse de un guardaespaldas , pero la cercanía y las imágenes que se conocieron reforzaron la versión de un vínculo personal.

Wanda Nara con su nuevo amigo Martín Migueles. @wanditanara compartió su salida a comer en Kansas y a bailar en Buenos Aires. La Bad bitch aprovecha el tiempo pic.twitter.com/oEqdPkyGcB

El video que Wanda decidió eliminar este jueves terminó por alimentar la versión de que su relación con el hombre “misterioso” va más allá del plano laboral. La decisión de borrarlo, lejos de apaciguar los comentarios, hizo crecer aún más las dudas sobre el verdadero rol de Migueles en la vida de la empresaria.

Wanda Nara asegura que está soltera

Cabe recordar que días atrás, cuando su nombre ya había sido relacionado con Migueles, Wanda intentó despejar rumores al asegurar que no había nada sentimental entre ellos. “No tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, sostuvo en un breve contacto con la prensa.

Incluso en su reciente entrevista con Grego Rossello para Telefe insistió en que está “soltera” y que no tiene intenciones de iniciar una relación. Sin embargo, los videos y las fotos que circularon en los últimos días contradicen esa postura y parecen mostrar una conexión que supera lo estrictamente profesional.