Carolina Amoroso fue madre por primera vez y presentó a su hijo en sus redes sociales

La periodista dio detalles de cómo vivió su embarazo. Varios de sus seguidores en redes sociales festejaron la noticia.

Carolina Amoroso se convirtió en mamá por primera vez tras el nacimiento de Vicente, su hijo junto a Guido Covini, que pesó cuatro kilos y llegó al mundo por parto natural. La noticia llenó de alegría a la familia y marcó el inicio de una etapa que combina ternura, desvelo y nuevos aprendizajes.

Carolina Amoroso, periodista de TN Carolina Amoroso, periodista de TN e Infobae. El nacimiento del hijo de Carolina Amoroso Apenas horas después del nacimiento, la periodista compartió la primera imagen de su bebé en una comunicación con sus compañeros de Infobae en vivo, mostrando al pequeño dormido en brazos de su padre.

“Es muy lindo todo. Es espectacular, lo más lindo que hay. Es gordito, así que le metimos mucho y salió. Es un bebotón de 4 kilos. A todos los que me mandaron ropita de recién nacido, Vicente está de tres meses”, contó entre risas y emoción al dialogar con Gonzalo Sánchez, Cecilia Bouffet, Ramón Indart y Maru Duffaurd.

Embed View this post on Instagram A post shared by Carolina Amoroso (@amorosocaro) Amoroso también relató en sus redes sociales cómo atravesó el proceso del parto y destacó el acompañamiento que recibió: “Estoy muy bien, fue muy tenso, pero estamos excelentes, el equipo que me atendió fue espectacular. Desde el médico a la partera, todo, hicimos un equipo, fueron varias horas, pero acá está con nosotros. Y Guido, que fue parte del médico también. Se puso la diez”.

El inicio de su nueva etapa En su testimonio, la periodista compartió una coincidencia que la divirtió: “Vicente replicó la dinámica cuando estaba en la pancita. Él se movía mucho de noche, no tanto a la mañana, como que su mecanismo es el de un rockero. Le encanta la noche”. Sobre las primeras horas como mamá, agregó: “Estuve toda la noche súper energética, como un disparo, un dolor que al toque se te olvida. A él aún lo tengo prendido porque no me suelta. Estamos pegaditos”.