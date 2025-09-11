11 de septiembre de 2025 - 22:56

Luto en China: quién era Yu Menglong, el famoso actor que murió al caer de un edificio en Pekín

El cantante y actor, reconocido por sus apariciones en ficciones chinas, fue descubierto sin vida en la madrugada del 11 de septiembre.

Yu Menglong
Por Redacción Espectáculos

El jueves por la madrugada murió Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, actor y cantante chino de 37 años, tras caer desde el quinto piso de un edificio en Pekín. Según los reportes iniciales difundidos en redes sociales chinas, se encontraba en la casa de un amigo durante una reunión la noche del 10 de septiembre.

Pasadas las 2 a.m. se retiró a descansar y cerró con llave la habitación, pero a las 6 de la mañana sus amigos no lograron encontrarlo. Poco después, un vecino que paseaba a su perro descubrió el cuerpo en la planta baja y alertó a la policía.

La hipótesis del crimen

Las autoridades descartaron de momento la hipótesis de un crimen, aunque mantienen abierta la investigación. El rumor del fallecimiento circuló con fuerza durante la mañana en Weibo, hasta que por la tarde los representantes del actor confirmaron la noticia con un comunicado: “Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro querido Menglong murió tras caer el 11 de septiembre. La policía ha descartado cualquier indicio de crimen. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes”.

Yu Menglong

La historia del actor

Yu Menglong había nacido el 15 de junio de 1988 en Xi’an, China. Su primera aparición pública fue en 2007, cuando alcanzó el Top 16 en el concurso My Show! My Style!. Intentó luego abrirse camino en el certamen Super Boy en 2010 y 2013, edición en la que llegó al Top 10 nacional.

También exploró la dirección de videoclips, como el de “61 Seconds” de Deanna Ding en 2010. Su debut como actor ocurrió en 2011 con el cortometraje The Little Prince, seguido de The Rules (2014), premiado como Mejor Película Independiente en el 4.º Festival Internacional de Micro Cine Universitario.

La noticia de su muerte generó gran conmoción entre colegas y fanáticos, que inundaron las redes sociales con mensajes de despedida. La actriz Dilireba escribió en Weibo: “En mi memoria, siempre has sido el gentil y sincero Bai Zhen. Más tarde, cuando nos volvimos a encontrar en un programa, seguías siendo el amable y bondadoso Yu Menglong. Descansa en paz, siempre te recordaremos”. Por su parte, el actor Liu Ruilin expresó: “Te conocí gracias a TMOPB. En los últimos 10 años, aunque no hemos estado muy en contacto, cada vez que te veía era como una brisa de primavera con tu gentileza y amabilidad”.

