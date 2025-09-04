Tiene 15 años, estaba solo con sus dos hermanitas y terminó con un tiro en la pierna: es hijo de dos policías

El chico se disparó en la pierna accidentalmente, cuando sus padres no estaban y sus hermanas dormían.

Importante actividad policial en la casa donde se hirió el chico. Gentileza Matías Pascualetti.

La fiscalía Penal de Menores investiga si un menor de 15 años –hijo de efectivos de la Policía de Mendoza- se hirió con un arma que estaba en su casa.

El hecho fue reportado esta mañana, cuando un vecino del joven, domiciliado en Félix Suárez de Guaymallén llamó al 911, denunció que un vecino menor de edad se habría herido manipulando un arma.

Cuando llegó al lugar un móvil policial, los uniformados encontraron al chico lesionado, con una abundante perdida de sangre.

El menor fue trasladado por personal del SEC al Hospital Notti y luego al Hospital Central, donde lo diagnosticaron con herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, y determinaron que su situación es “estable”.

Según información del Ministerio de Seguridad y Justicia, el accidente ocurrió cuando el menor estaba en su casa, en compañía de sus hermanas, dos niñas de 4 y 8 años, quienes se encontraban dormidas. La mayor es escuchó el disparo y luego observó a su hermano sangrando y avisó a un vecino, quien fue el que llamó al 911.