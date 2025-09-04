Así cayó "El Cebolla" y su banda: los seguían por vender droga en distintas zonas de Ciudad

Personal de Lucha contra el Narcotráfico realizó una serie de allanamientos en Ciudad y detuvo a un sujeto conocido como “El Cebolla” quien lideraba una banda que distribuía droga en el barrio San Martín y en la Cuarta Sección Este.

Durante el operativo se logró secuestrar cocaína , marihuana , vehículos, teléfonos celulares y más de medio millón de pesos en efectivo.

Esta madrugada Personal de personal de Lucha contra el Narcotráfico dependiente de la Dirección General de Investigaciones, con la supervisión de la Fiscalía Federal de Mendoza (Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos a cargo de la fiscal Patricia Santoni) realizaron 6 seis allanamientos en el departamento de Ciudad, donde se detuvo a 8 personas.

Según la investigación, se logró establecer que un hombre identificado A.C.G.P.F., de 36 años, conocido en el ambiente delictivo como “El Cebolla”, lideraría una red de distribución de drogas en el Barrio San Martín, desde donde abastecía distintos puntos de venta en esa barriada y en algunos puntos de la Cuarta Sección Este.

La droga decomisada en el operativo realizado por personal de Lucha contra el Narcotráfico. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los uniformados establecieron la ubicación de las viviendas utilizadas como puntos de venta, la modalidad de distribución y la relación directa entre “El Cebolla” y el resto del grupo.

El operativo permitió el secuestro de 200 gramos de cocaína, 187,7 gramos de marihuana, elementos de fraccionamiento, 500 mil pesos en efectivo y 14 teléfonos celulares.

Además, se secuestraron tres autos vinculados a la organización —un VW Virtus, un VW Bora y un VW Gol— y un Citroën Aircross que registraba pedido de secuestro por hurto agravado.

a8a7e4f1-a901-41f4-ab55-d1931a4ebfa2 Uno de los autos decomisados por personal de Lucha contra el Narcotráfico. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Para el cumplimiento de las medidas judiciales se contó con la colaboración del Cuerpo de Infantería de la Policía de Mendoza, atento a posibles disturbios, del Grupo Especial de Seguridad por el riesgo de la existencia de armas de fuego y resistencia en los domicilios, y de la Unidad de Acción Preventiva para realizar controles en inmediaciones y evitar la fuga de involucrados.

La totalidad de los secuestros y detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Garantías N°3, a cargo de la doctora María Paula Marissi.