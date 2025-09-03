Tragedia familiar: tres hermanos murieron en un incendio y sus padres luchan por su vida en terapia

Ocurrió este domingo en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. Los restos de los cuerpos de las víctimas será sometidos a una autopsia. Los padres continúan internados.

Una tragedia golpeó a la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, este domingo por la noche, cuando un incendio arrasó con una vivienda y terminó con la vida de tres hermanos. Sus padres, por su parte, lograron escapar con la ayuda de vecinos, pero se encuentran internados en grave estado.

Los jóvenes fallecidos en su domicilio del barrio Peniel fueron identificados como Mateo (17), Ignacio (19) y Lucas (21) Cruz Sejas. Sus cuerpos quedaron entre los restos calcinados de la casa, que resultó destruida por completo. En tanto, los padres, Carlos Cruz (45) y Fabiola Vanesa Sejas (43), fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional y permanecen en terapia intensiva.

Según el parte de los médicos, Fabiola sufrió quemaduras en el 16% de su cuerpo, mientras que Carlos presenta lesiones en el 35% y compromiso en las vías respiratorias, lo que obliga intervenciones periódicas en quirófano.

Desperfecto eléctrico, origen del incendio El fuego se desató cerca de las 23.35 del domingo 31 de agosto en la cocina de la vivienda, aparentemente por un desperfecto eléctrico. La construcción de material ligero facilitó la propagación de las llamas y varias garrafas explotaron en el interior, lo que complicó el trabajo de los bomberos.