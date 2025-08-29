29 de agosto de 2025 - 20:07

Incendio de grandes dimensiones arrasó varias hectáreas en el Carrizal: bomberos controlaron las llamas

Por el siniestro, dos familias que residen en la zona tuvieron que ser evacuadas.

Incendio de grandes dimensiones arrasó varias hectáreas en el Carrizal

Incendio de grandes dimensiones arrasó varias hectáreas en el Carrizal

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El incendio registrado en la zona de Carrizal durante este viernes logró ser controlado y, en estos momentos, los equipos continúan con las tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos.

Leé además

Incendio en Las Heras

Importante incendio afectó a un predio en las cercanías del Parque Industrial de Las Heras

Por Redacción Policiales
los 4 electrodomesticos que siempre se deben desenchufar despues de usarlos para evitar un incendio

Los 4 electrodomésticos que siempre se deben desenchufar después de usarlos para evitar un incendio

Por Andrés Aguilera

El siniestro de gran magnitud se registró alrededor de las 16 de este viernes cerca del kilómetro 4 de la Ruta 16 y arrasó con varias hectáreas de campo en la zona. Vecinos de la zona informaron que las llamas se propagaron con las fuertes ráfagas de viento.

Como medida preventiva, dos familias que vivían cerca de los focos de incendios fueron evacuadas y no se reportaron heridos.

Incendio en el Carrizal

La labor fue posible gracias a un operativo coordinado entre Defensa Civil, Servicios Públicos de Luján de Cuyo, la Policía de la provincia y los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas.

Las autoridades destacaron la rápida respuesta y la articulación de los distintos organismos, que permitió contener el fuego y minimizar riesgos para la población y el ambiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Otra vez se reavivó el incendio forestal en Las Catitas (Gentileza Enzo González)

El fuego vuelve a reavivarse en el incendio forestal de Las Catitas

Por Enrique Pfaab
Archivo / Los Andes

Fin de semana con 88 incendios en Mendoza: el reporte de Defensa Civil

Por Redacción Policiales
Incendio en Guaymallén

Un incendio arrasó con un campo de 20 hectáreas en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Se reactivó el incendio en Las Catitas y lo están conteniendo con cortafuegos (Gentileza, para Los Andes) 

Se reactivó el incendio en Las Catitas y lo están conteniendo con cortafuegos

Por Enrique Pfaab