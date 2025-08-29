Incendio de grandes dimensiones arrasó varias hectáreas en el Carrizal: bomberos controlaron las llamas

Por el siniestro, dos familias que residen en la zona tuvieron que ser evacuadas.

El incendio registrado en la zona de Carrizal durante este viernes logró ser controlado y, en estos momentos, los equipos continúan con las tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos.

El siniestro de gran magnitud se registró alrededor de las 16 de este viernes cerca del kilómetro 4 de la Ruta 16 y arrasó con varias hectáreas de campo en la zona. Vecinos de la zona informaron que las llamas se propagaron con las fuertes ráfagas de viento.

Como medida preventiva, dos familias que vivían cerca de los focos de incendios fueron evacuadas y no se reportaron heridos.

Incendio en el Carrizal La labor fue posible gracias a un operativo coordinado entre Defensa Civil, Servicios Públicos de Luján de Cuyo, la Policía de la provincia y los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas.

Las autoridades destacaron la rápida respuesta y la articulación de los distintos organismos, que permitió contener el fuego y minimizar riesgos para la población y el ambiente.