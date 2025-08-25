El fuego vuelve a reavivarse en el incendio forestal de Las Catitas

El incendio se inició sobre el mediodía del viernes y el viento avivó las llamas en la tarde de este lunes

Otra vez se reavivó el incendio forestal en Las Catitas (Gentileza Enzo González)

Nuevamente, a cuatro días de comenzar, se reactivó el incendio forestal en Las Catitas, Santa Rosa. Las llamas ya habían consumido 150 hectáreas entre viernes, sábado y domingo y ahora han vuelto a tomar fuerzas, posiblemente avivadas por el viento que sopa del norte a 10 kilómetros por hora, con ráfagas que llegan a los 24 kilómetros.

Es el cuarto día consecutivo en el que el incendio afecta un campo inculto ubicado sobre la vera sudeste de la ruta provincial 153, a unos 3 kilómetros de la villa de Las Catitas, sobre la margen sur del cauce, en este momento seco, del Río Tunuyán.

El nuevo alerta activó el desplazamiento de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa, de la delegación Las Catitas de los Bomberos de la Policía de Mendoza, personal de Defensa Civil y maquinaria y camiones de la Municipalidad de Santa Rosa.