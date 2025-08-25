Fin de semana con 88 incendios en Mendoza: el reporte de Defensa Civil

El último fin de semana estuvo marcado por un elevado número de incendios en Mendoza . Entre el sábado 23 y el domingo 24 de agosto se contabilizaron 88 incidentes en toda la provincia, de los cuales 52 fueron forestales, 32 de interface y 4 estructurales , según el relevamiento de Defensa Civil .

Se reactivó el incendio en Las Catitas y lo están conteniendo con cortafuegos

San Rafael fue el departamento más afectado, con 30 novedades. Allí se produjeron dos incendios forestales y 13 de interface el sábado, a los que se sumaron 15 nuevos focos de interface el domingo, lo que generó un importante despliegue de bomberos y brigadistas para evitar que las llamas avanzaran sobre zonas habitadas.

Rivadavia también presentó un panorama complejo, con 11 incendios forestales en los dos días, seguido por Las Heras con 8 casos (principalmente forestales) y Lavalle con 6 episodios.

En el Valle de Uco, Tunuyán registró cinco incendios forestales y San Carlos uno , mientras que Tupungato no informó novedades.

En el Gran Mendoza, en tanto, Guaymallén y Maipú sumaron 5 casos cada uno, entre forestales, estructurales y de interface. Godoy Cruz, uno estructural; y Luján, uno de interface. En la Capital mendocina se registró un incendio de interface.

Incendio en Guaymallén Incendio en Los Corralitos, Guaymallén Captura de video

Hacia el Este, San Martín informó 4 incendios forestales, mientras que Santa Rosa contabilizó 2 forestales. En este departamento, un incendio forestal en Las Catitas se extendió por tres días sobre 140 hectáreas de vegetación, mientras que el otro foco se dio en La Dormida.

El saldo final del fin de semana dejó 52 incendios forestales, 32 de interface y 4 estructurales. Aunque la mayoría fueron controlados rápidamente, algunos requirieron la intervención conjunta de bomberos voluntarios, brigadistas y personal municipal para evitar mayores daños, como fue el caso de uno en Los Corralitos, con unas 20 hectáreas de campo afectadas.