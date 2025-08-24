El incendio forestal en Las Catitas lleva tres días activo y se suma un nuevo siniestro en La Dormida

El incendio que comenzó el viernes en Las Catitas ya lleva devoradas 140 hectáreas de vegetación nativa y ahora se detectó un foco en La Dormida.

El incendio que se inició sobre el mediodía del viernes a la vera de la ruta provincial 153, sobre la margen sur del Río Tunuyán, en el distrito de Las Catitas, en Santa Rosa, volvió a activarse este domingo. Ya hay más de 140 hectáreas.

El viento del norte, a unos 15 kilómetros por hora, fue suficiente para que las llamas volvieran a avivarse este domingo al mediodía en el kilómetro 2,5 de la ruta que une Las Catitas con Monte Comán.

El incendio ya había consumido unas 60 hectáreas el sábado y había logrado ser dominado por bomberos, Defensa Civil y personal de la Municipalidad de Santa Rosa, pero volvió a activarse por el viento este domingo.

El informe de Defensa Civil de Santa Rosa confirmó el "reencendido de un campo en la ruta 153" y se indicó que "se encuentra trabajando en el lugar personal de Defensa Civil, hidrantes del municipio, Bomberos de la Policía y se desplazan Bomberos Voluntarios y personal de servicios públicos del municipio".

Además, se inició un nuevo incendio en el distrito de La Dormida, también en Santa Rosa. Sobre este siniestro se indicó que "se encuentra encapsulado entre la orilla del río Tunuyán y un incendio sofocado anteriormente, sin peligro de propagación si el sentido del viento no cambia hacia el oeste".