24 de agosto de 2025 - 21:13

Rivadavia: la Policía desactivó una juntada de Stunt y secuestró nueve motos

Ante el arribo de la Policía, los motociclistas se dieron a la fuga pero algunos fueron detenidos.

La Policía desactivó una juntada de Stunt en Rivadavia.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la tarde de este domingo, la Policía fue alertada por una juntada Stunt (disciplina que busca realizar distintas piruetas y acrobacias de alto riesgo en motocicletas). El caso se reportó en la calle Liniers s/n del distrito Santa María de Oro, Rivadavia.

En el lugar señalado, cerca de las 18, personal policial tomó conocimiento que se estaba organizando la concentración de motos. La juntada estaría organizada por “Stunt Zona Norte al Graun”, según dicta el parte de la Policía.

Una vez en la escena, los efectivos constataron la presencia de abundantes motos cuyos conductores empezaron a darse a la fuga. Por consiguiente, a través de varias movilidades, se detuvieron a nueve motos las cuales fueron secuestradas.

En el hecho trabajaron en conjunto la Jefatura Rivadavia y personal de Policía Vial.

