Un incendio arrasó con un campo de 20 hectáreas en Guaymallén

El incidente sucedió en la zona de Los Corralitos y pudo apreciarse desde varios puntos del departamento.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio de gran magnitud se desató este domingo por la noche en un campo de Guaymallén, generando un amplio despliegue de bomberos para contener las llamas.

El foco ígneo se registró en un inmueble ubicado sobre calle 2 de Mayo, en la intersección con Reconquista, en el distrito de Los Corralitos.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el fuego afectó al menos unas 20 hectáreas de la propiedad, aunque todavía se desconoce el origen del siniestro.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, que recibieron apoyo de sus pares de Maipú. Tras varias horas de labor, los brigadistas lograron controlar el incendio y evitar que se extendiera hacia otras parcelas y viviendas de la zona.

Si bien no se registraron víctimas ni heridos, el fuego generó gran preocupación entre los vecinos, que observaron con alarma cómo las llamas se propagaban rápidamente debido a las condiciones del terreno y la vegetación seca.

Este fin de semana ha sido crítico en cuanto a incendios. Según Defensa Civil, se contabilizaron 88 incidentes en toda la provincia, de los cuales 52 fueron forestales, 32 de interface y 4 estructurales. En Guaymallén hubo cinco en total entre sábado y domingo.

