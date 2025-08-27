27 de agosto de 2025 - 12:30

Los 4 electrodomésticos que siempre se deben desenchufar después de usarlos para evitar un incendio

Varios electrodomésticos de uso diario concentran alto riesgo eléctrico y deben desconectarse tras utilizarlos.

Por Andrés Aguilera

En el hogar argentino, ciertos electrodomésticos no solo demandan mucha energía, sino que además representan un riesgo de incendio si quedan enchufados. Expertos en seguridad eléctrica advierten que la plancha de ropa, la pava eléctrica, la estufa eléctrica portátil y el secador de pelo son los cuatro equipos que deben desconectarse siempre luego de su uso.

La plancha de ropa y la pava eléctrica

La plancha concentra altas temperaturas y supera los 2.000 W de consumo, lo que la convierte en una de las principales causas de incendios domésticos si se la deja enchufada.

image

La pava eléctrica, con resistencias de 1.500 a 2.200 W, también combina calor extremo con riesgo de cortocircuito si permanece conectada tras hervir el agua.

Electrodomésticos
Pava el&eacute;ctrica&nbsp;

Pava eléctrica

La estufa eléctrica portátil

Las estufas eléctricas móviles son muy utilizadas en invierno, pero su potencia puede superar los 2.500 W por hora.

Al generar calor directo y continuo, es fundamental desenchufarlas luego del uso y evitar que funcionen mientras no hay personas presentes, ya que figuran entre las principales fuentes de incendios en el hogar según informes de bomberos voluntarios.

estufa eléctrica
Estufa el&eacute;ctrica

Estufa eléctrica

El secador de pelo y la combinación con humedad

El secador de pelo no solo alcanza altas temperaturas, también opera en un entorno riesgoso: el baño.

La combinación de electricidad y humedad lo convierte en un artefacto que no debe quedar conectado. Además, muchos modelos siguen consumiendo energía en modo de espera, aunque estén apagados.

image

Recomendaciones de seguridad

  • Desenchufar siempre los cuatro equipos tras su uso.

  • No utilizar zapatillas eléctricas sobrecargadas con estos aparatos.

  • Revisar periódicamente cables y fichas para detectar desgaste.

  • Optar por modelos con sistemas de apagado automático y certificación IRAM.

