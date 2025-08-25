25 de agosto de 2025 - 13:42

Chiquito pero peligroso: gasta como si fueras dueño de un restaurante

Este electrodoméstico pequeño puede elevar tu factura de hogar: conocé cómo la tostadora impacta en tu cocina y cómo ahorrar.

La tostadora, un pequeño electrodoméstico que impacta en tu hogar y cocina.

Foto:

Por Andrés Aguilera

Aunque parezca inofensiva, la tostadora es uno de esos electrodomésticos que muchos subestiman. Es compacta, fácil de usar y se gana un lugar destacado en la cocina, pero su consumo de energía puede sorprenderte. Usarla varias veces al día, incluso para tostar un par de rebanadas, puede generar un gasto equivalente al de otros electrodomésticos mucho más grandes.

En un hogar promedio, el costo de encender la tostadora varias veces durante la semana puede sumar más de lo que uno esperaría. Muchos usuarios piensan que por su tamaño y potencia limitada no impacta en la factura, pero la eficiencia energética de cada modelo varía y algunas tostadoras consumen más de lo que indica su etiqueta.

image

Cómo la tostadora puede afectar tu factura

El secreto está en la potencia: la mayoría de las tostadoras rondan entre 800 y 1500 vatios, similar al consumo de un microondas pequeño. Encenderla varias veces al día, sobre todo en horarios pico, puede hacer que tu factura de hogar se eleve. Además, si tu cocina tiene otros electrodomésticos funcionando simultáneamente, el efecto se multiplica.

No todo es negativo: la tostadora sigue siendo útil para desayunos rápidos y meriendas, pero es clave usarla de manera consciente. Apagarla después de cada uso y aprovechar la función de descongelar solo cuando sea necesario puede marcar la diferencia en tu consumo eléctrico.

Trucos para ahorrar sin dejar de usarla

  • Programá la tostadora solo para la cantidad de pan que realmente vas a consumir.

  • Limpiá las migas con frecuencia: una tostadora sucia gasta más energía.

    image

  • Evitá usar la función de más tiempo de manera innecesaria.

  • Si tu cocina tiene varios electrodomésticos funcionando, repartí su uso para no sobrecargar el circuito.

Con estos pasos, podés seguir disfrutando de tu tostadora sin que tu factura de hogar se convierta en un dolor de cabeza. Pequeña pero poderosa, este electrodoméstico demuestra que en la cocina, incluso los más chiquitos pueden ser los más peligrosos para tu bolsillo.

