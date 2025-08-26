Cómo importar electrodomésticos de línea blanca desde Brasil y pagar menos impuestos según ARCA

ARCA habilitó un trámite para ingresar electrodomésticos de línea blanca desde Brasil. Conocé qué productos se aceptan y qué impuestos se pagan.

Aduana controla el ingreso de electrodomésticos de línea blanca bajo un régimen especial de ARCA.

Comprar electrodomésticos de línea blanca en Brasil se volvió una alternativa concreta para los argentinos. Aunque la Aduana aplica aranceles del 55 al 64,5% sobre el valor del producto, muchas veces el precio sigue siendo más conveniente que en el mercado local.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante la Dirección General de Aduanas, oficializó un procedimiento que permite el ingreso de productos personales comprados en el exterior, más allá del régimen tradicional de equipaje.

Trámite paso a paso: cómo completar el formulario de ARCA para ingresar electrodomésticos El formulario OM2153-A es una declaración jurada obligatoria para ingresar electrodomésticos de línea blanca desde Brasil u otro vecino país.

Funciona como registro oficial ante la Aduana y discrimina cada producto mediante códigos específicos.

Alimentos y heladera Con el nuevo sistema, los argentinos pueden traer una unidad de línea blanca por año desde Brasil o Chile. Web Pasos para completar el OM2153-A:

Ingresar a www.afip.gov.ar , ir a la sección “Viajeros” de ARCA y descargar el formulario oficial.

Completar los datos personales: apellido y nombre, CUIT/CUIL, documento, domicilio, correo electrónico y lugar de ingreso al país.

Indicar el medio de transporte con el que se cruza la frontera.

Declarar el electrodoméstico de línea blanca con su código correspondiente: Cód. 1: Heladeras / Freezers Cód. 2: Lavarropas / Secarropas Cód. 3: Lavavajillas Cód. 4: Hornos y cocinas eléctricas Cód. 5: Calefones / Termotanques / Calderas (eléctricos) Cód. 6: Aires acondicionados

Informar la cantidad, marca, modelo, número de serie y valor de la factura.

El sistema calcula automáticamente los impuestos a pagar según el código de producto y genera una liquidación.

Abonar el monto mediante los medios habilitados y guardar el comprobante digital o impreso, que se debe presentar en Aduana al ingresar al país. Con este procedimiento, ARCA garantiza que el ingreso de electrodomésticos sea transparente, respetando los límites de uso personal y evitando problemas por aranceles no declarados. OM 2153 A Qué electrodomésticos de línea blanca se pueden traer y cómo hacerlo según ARCA La normativa de ARCA autoriza a personas mayores de 16 años, argentinas o residentes, a ingresar una unidad por tipo de electrodoméstico por año, siempre que sea nuevo y de uso personal. Según explican desde la agencia, “la medida autoriza a traer productos personales que no estaban incluidos dentro del régimen de equipaje tradicional”. Los electrodomésticos permitidos incluyen: Heladeras y freezers

Lavarropas y secarropas

Lavavajillas

Hornos eléctricos y cocinas eléctricas

Termotanques, calefones y calderas eléctricas

Aires acondicionados Para que la Aduana autorice el ingreso, es obligatorio completar un formulario en PDF adjunto, donde se detalla el electrodoméstico, su valor y que es para uso personal, evitando así inconvenientes al ingresar al país.