Usaban velas para iluminarse y una cayó sobre un bidón con nafta: hay tres heridos en Guaymallén

El siniestro se produjo anoche en una vivienda del Puente de Hierro y las víctimas fueron internadas en el hospital Lagomaggiore.

El siniestro se produjo en una vivienda del barrio 9 de Enero, en Puente de Hierro. Gentileza Ministerio de Seguridad.&nbsp;

El siniestro se produjo en una vivienda del barrio 9 de Enero, en Puente de Hierro. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El uso de velas para iluminarse en combinación con bidón de combustible generó un incendio en una vivienda de Guaymallén, donde tres personas sufrieron quemaduras de primer grado e intoxicación con monóxido de carbono.

El siniestro se desató ayer por la noche en una casa de barrio 9 de enero, en Puente de hierro y las víctimas fueron identificadas como P.E.F (una mujer de 52 años), y dos hombres jóvenes: E.M.P, de 21 años y F.P, de 25, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Ayer, cerca de las 21.30 un llamado al 911 alertó sobre un incendio en una vivienda del barrio 9 de Enero de Puente de Hierro, denunciando que se encontraban personas atrapadas en el interior.

Al arribar al lugar personal policial constató la situación y, con la colaboración de vecinos, lograron retirar a los ocupantes de la casa.

Las tres víctimas fueron trasladadas de urgencia en un móvil policial al microhospital de Puente de Hierro, donde fueron asistidas y diagnosticadas quemaduras de primer grado y afectación de la vía aérea por inhalación de monóxido. Posteriormente, el SEC dispuso el traslado al Hospital Lagomaggiore para una atención de mayor complejidad.

Según manifestaron las víctimas, la vivienda no contaba con suministro eléctrico y utilizaban velas para iluminarse. Una de ellas habría caído junto a un bidón de nafta, lo que habría provocado el incendio. Interino la Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal N.º 01 Patricia Garay.

