Video del femicidio en Guaymallén: así fueron los últimos momentos de Sandra y los movimientos del asesino

Sandra Norma Sánchez fue asesinada ayer en la puerta de su casa en Guaymallén por su expajera identificado como Enzo Valdovino.

El femicidio de Sandra Norma Sánchez, de 57 años, conmociona a la provincia. La mujer fue asesinada este martes en el barrio Buena Nueva de Guaymallén, presuntamente a manos de su expareja, identificado como Enzo Valdovino. Se trata del octavo femicidio en Mendoza en lo que va de 2025.

En las últimas horas se difundió un video grabado por vecinos que muestra los momentos posteriores al ataque. En las imágenes se escucha la desesperación de quienes presenciaron la escena: “Le metió una puñalada. Ya llamé a la policía y a la ambulancia”, relató uno de ellos, mientras otros increpaban al agresor.

El cuerpo de Sandra quedó tendido en la vereda, mientras que el sospechoso observaba apoyado en el marco de la puerta de la casa de la víctima. Según el testimonio de vecinos a Los Andes, intentaron asistirla, le hicieron maniobras de RCP, pero no pudieron reanimarla.

