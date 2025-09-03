3 de septiembre de 2025 - 15:32

Video del femicidio en Guaymallén: así fueron los últimos momentos de Sandra y los movimientos del asesino

Sandra Norma Sánchez fue asesinada ayer en la puerta de su casa en Guaymallén por su expajera identificado como Enzo Valdovino.

Conmoción: así fueron los últimos momentos de Sandra y los movimientos del asesino.

Conmoción: así fueron los últimos momentos de Sandra y los movimientos del asesino.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Ya son ocho femicidios en Mendoza de lo que va del 2025.

Ocho femicidios en Mendoza en lo que va de 2025: radiografía de una violencia que preocupa

Por Román Pérez
El presunto asesino, apoyado en la puerta, tras el crimen en Guaymallén, y la víctima tirada en la vereda. 

"Se reía y decía: 'déjenla que se muera'": cronología del femicidio de Sandra y los movimientos del asesino

Por Rodrigo Cuello

En las últimas horas se difundió un video grabado por vecinos que muestra los momentos posteriores al ataque. En las imágenes se escucha la desesperación de quienes presenciaron la escena: “Le metió una puñalada. Ya llamé a la policía y a la ambulancia”, relató uno de ellos, mientras otros increpaban al agresor.

Femicidio en Guaymallén
Conmoción: así fueron los últimos momentos de Sandra y los movimientos del asesino.

Conmoción: así fueron los últimos momentos de Sandra y los movimientos del asesino.

El cuerpo de Sandra quedó tendido en la vereda, mientras que el sospechoso observaba apoyado en el marco de la puerta de la casa de la víctima. Según el testimonio de vecinos a Los Andes, intentaron asistirla, le hicieron maniobras de RCP, pero no pudieron reanimarla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

MENDOZA DEBATE, Primer debate único y obligatorio con los candidatos a Gobernador de Mendoza: Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Mario Vadillo, Lautaro Jiménez y Omar Parisi en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Los candidatos a Gobernador junto a sus respectivos candidatos a Vicegobernadores  / Los Andes

Elecciones 2025: qué pasará con los debates de candidatos en Mendoza

Por Jorge Yori
José Luis Piedra prestó servicio en el Batallón 144. En 2013 huyó, luego de que la Justicia lo acusara de más de 90 crímenes.

Está acusado de 90 delitos en Dictadura, estuvo prófugo 12 años y lo encontraron en Córdoba

Por Sara Lombino
Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia, se mostró feliz en la presentación de la segunda etapa de la ley Hojarasca. La acompañó el senador radical Martín Kerchner, entre otros.

Ley Hojarasca: cuáles son las leyes pasadas de moda que eliminarán en la segunda etapa

Por Redacción Política
los autenticos decadentes vuelven a mendoza con el mi vida loca tour 30 anos

Los Auténticos Decadentes vuelven a Mendoza con el Mi Vida Loca Tour 30 Años

Por Redacción