4 de septiembre de 2025

Pronóstico en Mendoza: jueves fresco pero anticipan un gran cambio para el fin de semana

La temperatura máxima para este jueves será de 13 grados centígrados, mientras que mínima alcanzará los 5 grados centígrados.

Fresco y agradable: el pronóstico para este jueves en Mendoza

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A 17 días de la primavera, la temperatura en Mendoza sigue sin subir y los días se mantienen frescos y nublados. Sin embargo, el fin de semana proomete sol y la máxima irá en aumento.

Según la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas para este jueves se espera una jornada con “nubosidad” y poco cambio de la temperatura. La máxima alcanzará los 13°C, mientras que la mínima será de 5°C, con vientos leves del este. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

En tanto para el día viernes 5 de septiembre la temperatura tendrá un leve ascenso. Se espera una máxima de 15°C y una mínima de 5°C, con nubosidad y vientos leves del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.

Pronóstico extendido para el fin de semana

Sábado 06-09-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 3°C

Domingo | 07-09-2025

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Nevadas en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 4°C

