4 de septiembre de 2025 - 14:37

Tiraron a una perrita viva en una bolsa para que la compacte el camión y la salvaron en el último minuto

Los trabajadores de la empresa Agrotécnica Fueguina descubrieron al animal intentaba salvarse de la máquina. Ocurrió en Salta.

Una perra fue encontrada en una bolsa cuando estaba a punto de ser triturada por la compactadora de un camión de basura en la ciudad de Salta.

Foto:

Gentileza: El Tribuno de Salta
Los Andes
Por Redacción Política

Según informó el portal del diario El Tribuno de Salta, los trabajadores de la empresa Agrotécnica Fueguina descubrieron al animal intentaba salvarse de la máquina.

Las autoridades determinaron el traslado urgente de la perra a un veterinario, donde le diagnosticaron anemia y deshidratación, aunque los médicos indicaron que evoluciona favorablemente.

Organizaciones proteccionistas y vecinos de la zona manifestaron su bronca e indignación por el hecho aberrante, al tiempo que reclamaron por el maltrato que sufrió la perrita y que se identifique a los responsables.

