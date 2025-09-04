Quini 6: seis jugadores ganaron $42.000.000 con esta simple secuencia numérica

Como cada miércoles y domingo, el Quini 6 mantuvo en vilo a los argentinos con su más reciente sorteo, el número 3301, que puso en juego un pozo de $4.180.293.927 . En esta edición, se registraron 1.260.994 apuestas en todo el país.

El sorteo se llevó a cabo a las 21:15 y sus resultados completos ya están disponibles. Los jugadores podrán consultar si sus números coincidieron con los de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y el Quini 6.

El Quini 6 entregó el premio más grande de su historia- Imagen ilustrativa / Web

El Quini 6 entregó el premio más grande de su historia- Imagen ilustrativa / Web

20 - 24 - 29 - 33 - 39 - 43

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $650.000.000 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 8 ganadores, que se llevarán $3.546.545,63 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 524 ganadores, que se llevarán $16.243,72 cada uno.

La Segunda

06 - 16 - 25 - 39 - 42 - 44

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $2.530.074.607 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 16 ganadores, que se llevarán $1.773.272,81 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 703 ganadores, que se llevarán $12.107,69 cada uno.

Revancha

00 - 01 - 30 - 35 - 39 - 42

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $500.000.000 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

13 - 29 - 35 - 36 - 37 - 43

Hubo 6 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $42.419.126,25 cada uno.

Pozo extra

00 - 01 - 06 - 16 - 20 - 24 - 25 - 29 - 30 - 33 - 35 - 39 - 42 - 43 - 44

Hubo 160 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $812.500,00

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.