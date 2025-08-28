28 de agosto de 2025 - 07:57

El mendocino que ganó $125 millones en el Quini 6: su fórmula de los números de la suerte

Los resultados del sorteo N° 3.299 realizado este miércoles 20 de agosto en la Lotería de Santa Fe.

Resultados y ganadores del Quini 6, miércoles 27 de agosto

Resultados y ganadores del Quini 6, miércoles 27 de agosto

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un mendocino ganó 125 millones de pesos en el sorteo N° 3.299 del miércoles 27 de agosto en el Quini 6 al acertar los seis números de la suerte.

Leé además

Quini 6: cuál es la fórmula maestra del apostador que ganó los $1.500 millones el 20 de agosto

El ganador de más de $1.500 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

Por Redacción Sociedad
El Gobierno nacional oficializó hoy que los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos

El Gobierno habilitó el traslado de feriados que caigan sábado o domingo, ¿qué pasa con el 12 de Octubre?

Por Redacción Sociedad

El jugador, que hizo su ticket en una agencia de Godoy Cruz, apostó a la fórmula 08, 10, 11, 17, 38 y 45 y se llevó parte del pozo de $500 millones en el sorteo "Tradicional Primer Sorteo". Hubo otros tres ganadores de $125 millones con los mismos números en Puerto Iguazú (Misiones), Coronel Pringles (Buenos Aires) y San Miguel (Buenos Aires).

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.299 del miércoles 27 de agosto

Tradicional del Quini 6

08 - 10 - 11 - 17 - 38 - 45

Hubo cuatro ganadores -entre ellos, un mendocino- con seis aciertos. Se llevarán $125 millones cada uno.

La Segunda del Quini 6

00 - 01 - 11 - 15 - 19 - 35

El pozo, también vacante con más de $2.213 millones.

La Revancha del Quini 6

23 - 24 - 32 - 33 - 44 - 45

El pozo quedó vacante con más de $1.402 millones.

Siempre Sale del Quini 6

02 - 05 - 06 - 07 - 16 - 33

Hubo 38 ganadores, con cinco aciertos, que se llevarán más de $5 millones cada uno.

Un trabajador rural ganó más de 18 millones de pesos en el Quini 6
El mendocino que gan&oacute; $125 millones en el Quini 6: su f&oacute;rmula de los n&uacute;meros de la suerte

El mendocino que ganó $125 millones en el Quini 6: su fórmula de los números de la suerte

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 31 de agosto

  • Tradicional Primer Sorteo: $540.000.000
  • La Segunda: $2.350.000.000
  • Revancha: $1.740.000.000
  • Siempre Sale: $265.000.000
  • Extra: $105.000.000

Pozo total estimado: $5.000 millones

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.
El mendocino que gan&oacute; $125 millones en el Quini 6: su f&oacute;rmula de los n&uacute;meros de la suerte

El mendocino que ganó $125 millones en el Quini 6: su fórmula de los números de la suerte

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 27 de agosto

Por Redacción
Comenzó el juicio oral contra Corazza por presunta corrupción de menores.

Inició el juicio contra Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores: cuántos años podría ir preso

Por Redacción Sociedad
Buen tiempo en Mendoza: la máxima rondará los 24 grados.

Jueves con buen tiempo en Mendoza antes de la tormenta de Santa Rosa: la máxima prevista

Por Redacción Sociedad