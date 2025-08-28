El mendocino que ganó $125 millones en el Quini 6: su fórmula de los números de la suerte

Un mendocino ganó 125 millones de pesos en el sorteo N° 3.299 del miércoles 27 de agosto en el Quini 6 al acertar los seis números de la suerte.
El jugador, que hizo su ticket en una agencia de Godoy Cruz, apostó a la fórmula 08, 10, 11, 17, 38 y 45 y se llevó parte del pozo de $500 millones en el sorteo "Tradicional Primer Sorteo". Hubo otros tres ganadores de $125 millones con los mismos números en Puerto Iguazú (Misiones), Coronel Pringles (Buenos Aires) y San Miguel (Buenos Aires).
08 - 10 - 11 - 17 - 38 - 45
Hubo cuatro ganadores -entre ellos, un mendocino- con seis aciertos. Se llevarán $125 millones cada uno.
00 - 01 - 11 - 15 - 19 - 35
El pozo, también vacante con más de $2.213 millones.
23 - 24 - 32 - 33 - 44 - 45
El pozo quedó vacante con más de $1.402 millones.
02 - 05 - 06 - 07 - 16 - 33
Hubo 38 ganadores, con cinco aciertos, que se llevarán más de $5 millones cada uno.
Pozo total estimado: $5.000 millones
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
